VakıfBanklı voleybolcular şampiyonluğu DHA'ya anlattı

Meryem Boz : Evimizde şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz

Ayça Aykaç : Olmaz denileni oldurduk ve şampiyonluğu kutluyoruz

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / İSTANBUL,- VakıfBanklı voleybolculardan Meryem Boz, Ayça Aykaç ve Melis Gürkaynak, şampiyonluğun ardından DHA'ya konuştu.

VakıfBank'a veda etmenin kendisi için çok zor olduğunu belirten Melis Gürkaynak," Çocukluğum burada geçti. Teşekkür etmekten, onlara minnet duymaktan haricinde söyleyecek başka bir şey yok. Buraya veda etmek çok zor benim için. VakıfBank'a çok teşekkür ederim. Yıllarım burada geçti, herkesle beraber büyüdük, ailem gibi. O yüzden de ben hep onlarla beraber olacağım. Güzel bir veda oldu. Bu salonda böyle bir veda etmek benim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.