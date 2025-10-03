VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Yeni Sezona Hazır

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yöneticileri ve oyuncuları, 2025-2026 sezonu öncesi düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen medya gününe VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sarı-siyahlı takımın menajeri Banu Can Schürmann, başantrenör Giovanni Guidetti, teknik ekip ve oyuncular katıldı.

Burada konuşan başkan Abdi Serdar Üstünsalih, yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurduklarını vurgulayarak, "Yeni bir heyecan, yeni sezona başlıyoruz. VakıfBank'tan beklenen 40. yılımızda, VakıfBank'a yakışır şampiyonlukları inşallah camiamıza yaşatacağız. 17 kişilik kadromuzun yedisi altyapılardan yetişen oyunculardan oluşuyor. Altyapıya verdiğimiz önem açıkça gözüküyor. Elde etmiş olduğumuz başarılarda altyapısının çok önemli katkıları oldu. Ülkemize güzel tesis kazandırdı. Geçen günlerde de Eczacıbaşı takımımız güzel bir tesis açtı, onları da tebrik ediyorum. Yeni sezonda da 4 kupaya da talip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çok güçlü bir kadromuz var. Tijana Boskovic'in gücümüze güç katacağını umuyoruz. Önümüzdeki sezonda da 4 şampiyonluğu alıp camiamızı mutlu etmeye çalışacağız." dedi.

Voleybola yapılan yatırımları ve A Milli Kadın Takımı'nın elde ettiği başarıları hatırlatan Üstünsalih, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Türk voleybolunun, Türk sporunda ne kadar yer edindiğinin göstergesi. Çıtayı yükseltmek bizim için onur ve gurur vesilesi. Biz bu yatırımı yaptıktan sonra diğer paydaşların da bu yatırımı yapıyor olması kadın voleybolunu dünyada üst seviyelere çıkaracağına inanıyorum. Dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı tebrik ediyorum. Çok gurur duyduk, katkı sunmaktan da gurur duyduk."

Başantrenör Giovanni Guidetti ile 18'inci sezona girdiklerini belirten Abdi Serdar Üstünsalih, "İnanıyoruz, güveniyoruz. İlk günkü heyecanından hiçbir şey kaybetmediğini görüyoruz. Geçen ay ameliyat geçirdi. Büyük de bir ameliyattı. Üçüncü gün, dördüncü gün onu sahalarda gördük. Guidetti heyecanından hiçbir şey kaybetmemiş. Guidetti'nin bizi güvenli bir alana çektiğini düşünüyorum. Hocamızla uzun yıllar devam etmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'da 8 Ekim Çarşamba günü Fenerbahçe ile Şampiyonlar Kupası'nda oynanacak mücadeleye ilişkin ise Üstünsalih, "Biz hiçbir maçımıza mağlubiyet için çıkmadık. Maçlarımıza galibiyet için çıkıyoruz. Bu maçtan galip gelip kupayı alacağımıza inanıyorum. Güzel bir maç olacak. Rakibimize de başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sultanlar Ligi'nin yarışmacı bir lig olduğunu vurgulayan Üstünsalih, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Fenerbahçe ve Eczacıbaşı rakiplerimiz. Galatasaray'ın da bu yarışa katılıyor olması sevindirici. İşinize odaklanmanız lazım. İşiniz sadece futbol değil voleybolsa, voleybolla da bire bir ilgileniyor olmanız lazım. Bizim işimiz sadece voleybol. Onun için biz onlardan bir tık daha ileride olacağız. Futbolda olduğu gibi voleybolda da başarılı olmalarını diliyoruz."

Medya günü, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.