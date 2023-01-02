Ünlü yorumcu Ali Ece'nin, "Zeka sıkıntılı" dediği futbolcu yine büyük transfer yaptı

Fransa Ligue 1'in devlerinden Olimpik Lyon, 33 yaşındaki Hırvat stoper Dejan Lovren'i kadrosuna kattı. Zenit'ten transfer edilen futbolcu ile 2,5 yıllık kontrat imzalandı.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

33 yaşındaki Lovren'in bonservisi için 2 milyon euroluk ödeme yapıldı. Bu rakamla birlikte Lovren, formasını giydiği takımlara toplamda 58,3 milyon euroluk kazanç sağlamış oldu. Lovren için sırasıyla Lyon 9, Southampton 10, Liverpool 25, Zenit 12 milyon euroluk ödeme yapmıştı.

AKILLARA ALİ ECE GELDİ

Ünlü yorumcu Ali Ece, Liverpool'da oynadığı dönemde Lovren hakkında Tivibu Spor'daki programda, "O adam sabuna basacak, müjdeyi vereceksiniz bana. Ölmesin ama sürünsün istiyorum. Araba kullanırken ayağı frene takılsın. Herifin zeka sıkıntısı var, konsantrasyon sıkıntısı var. Bütün kötü özellikler bir bünyede toplanmış. Yok olsun hayatımızdan. Hırvatistan'da plaj açsın, söylesin oraya da gitmeyeceğim. Rangers'a bile gitmesin. Hiçbir takıma gitmesin bu adam. Şu şarlatan yerine başka bir futbolcu olsaydı Liverpool'da başka şeyler olacaktı" ifadelerini kullanmıştı. Dejan Lovren'in Lyon'a transfer olmasıyla Ali Ece sosyal medyada yine gündem oldu.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: