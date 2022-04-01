Üniversitelerarası Kadınlar Voleybol 1. Lig karşılaşmaları Ankara'da oynanacak

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Kadınlar Voleybol 1. Lig müsabakaları, bu yıl Çankaya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çankaya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 4-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyona Çankaya Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi takımları katılacak.

Çankaya Üniversitesi Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda her gün 3 maç oynanacak. Tek devreli lig usulü yapılacak karşılaşmaların ardından 8 Nisan'da kupa töreni düzenlenecek.