Ümit Milli Takım, Litvanya'yı Mağlup Ederek Beklenen Galibiyeti Aldı

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Litvanya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu beklenen bir galibiyetti" dedi.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Sakarya Atatürk Stadı'nda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz ile oyunculardan Emirhan İlkhan açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Buna ihtiyacımız da vardı. Bir şeyler inşa etmeye ve yapmaya çalışıyoruz. Tüm oyuncu arkadaşlara da aynı şeyleri söylüyoruz, oyunun içinde geliştirmeye çalıştığımız birçok şey var. Her defasında, her oyunda da farklı şeyler deniyoruz ve denemeye devam edeceğiz. Bir önceki maçımız Hırvatistan maçı, onun hikayesi tamamen farklıydı. Bu oyunun hikayesi tamamen farklıydı. Çok fazla tekrar etme şansımız yok bazı şeyleri. Konuları seçiyoruz, açıkları seçiyoruz. Onlar üzerinden de ilerlemeye çalışıyoruz ama oyunun hem savunma tarafı hem bizim tarafı olarak istediğimiz birçok şeyi yaptığımız bir müsabakaydı. Şunu da görüyorsunuz artık, hangi seviye, hangi takım, hangi torbadan gelirse gelsin artık herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu işin savunma tarafında geriden oyun kurdular. Birinci bölgede 5-4-1 çok katı bir savunma ve nasıl aşarız diye düşündük. Kendimize göre çözüm yolları bulduk, kenarlar bizim için çözümdü. Çünkü bir alan savunması yapıyorlar, kalabalık bir savunma. Belki oyunun ilk 15 dakikası çözüm üretmekte zorlandık. Ama sonrasında çok net bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum belki de pozisyon vermeden. Ama biz emin adımlarla ayağımızı yere basarak devam edeceğiz. Bu beklenen bir galibiyetti açık söyleyeyim. Ama oyuncuların performansı beni çok mutlu etti" diye konuştu.

"Çok güzel atmosfer yaşattılar"

Ayrıca Sakarya halkına da destekleri için teşekkür eden Korkmaz, "Buradan bir teşekkür de tüm Sakarya halkına ve bizi desteklemeye gelenlere etmek istiyorum. Gerçekten son zamanlarda herhalde Ümit Milli Takım seviyesinde hiç yaşanmayacak bir atmosfer yaşattılar. Oyuncularım da içeride çok mutlular. Bugün maça gelen herkese gönülden teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Emirhan İlkhan: "Maçın sert bir maç olacağını, rakibin kapanacağını biliyorduk"

85. dakikada takımın ikinci golünü atan Emirhan İlkhan ise, "Maç için çok mutluyuz öncelikle üç puan için. Geldiğimizden beri toplandığımızdan beri Litvanya'yı analiz ediyor, bunun hakkında planlar yapıyoruz. Maçın sert bir maç olacağını, rakibin kapanacağını biliyorduk. Ona göre önlemler aldık ve ona göre çalışmalarımızı yaptık. İlk golü erken bulmak istiyorduk. Hedeflerimizden biri ilk yarıda gol atmaktı. 1-0 önde kapattık ilk yarıyı, daha fazla da goller bulabilirdik. Ama oyun planımızdan hiç sapmadık. İkinci yarıda da aynı oyunu devam ettirmeye çalıştık. Nitekim ikinci golümüzde son dakikalara doğru geldi ve üç puanı aldık. Çok mutluyuz" dedi. - SAKARYA