Ümit Milli Takım Belarus'a 3-2 Mağlup Oldu
İstanbul Pendik'te özel maçta Ümit Milli Futbol Takımımız, Belarus'a 3-2 yenilerek karşılaşmayı kaybetti. Türkiye'nin gollerini Semih Kılıçsoy ve Burak İnce atarken, Belarus'tan Tsepenkov 2 golle öne çıktı.
Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul Pendik'te özel maçta karşılaştığı Belarus'a 3-2 mağlup oldu.
Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Batuhan Sarıgül, Batuhan Bıyıklı
Türkiye : Emre Bilgin, Emir Ortakaya (Yasin Özcan dk. 46), Ege Bilsel (Poyraz Efe Yıldırım dk. 46), Eyüp Aydın (Yunus Emre Konak dk. 82), Semih Kılıçsoy, Emirhan Demircan (Burak İnce dk. 70), Ali Şahin Yılmaz (Yiğit Efe Demir dk. 46), İsak Vural (İzzet Çelik dk. 46) (Emir Bars dk. 89), Furkan Demir, Berkay Yılmaz (Baran Moğultay dk. 82), Mustafa Erhan Hekimoğlu
Teknik Direktör: Gökhan Gönül
Belarus: Ivan Shimakovich, Evgeni Novykh (Vasili Chernyavski dk. 46), Aleksey Dunaev, Nikita Baranok, Pavel Kotlyarov (Vadim Martinkevich dk. 46), Timofey Sharkoskiy (Kirill Tsepenkov dk. 46), Aleksandr Guz (Daniil Dusheuski dk. 46), Artur Nazarenko, Nikita Krasnov (Dk.46 Ilya Dubinets dk. 46), Gleb Kuchko (Artem Sokolovskiy dk. 63), Ruslan Myalkovsky (Timofey Simanenka dk. 46)
Teknik Direktör: Vitaliy Pavlov
Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 43), Burak İnce (dk. 74) (Türkiye), Myalkovsky (dk. 30) Tsepenkov (dk. 73 ve 87) (Belarus) - İSTANBUL