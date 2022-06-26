Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışı yapıldı

Yunanistan'ın Meis Adası'yla Antalya'nın Kaş ilçesi arasında 7,1 kilometrelik yüzme yarışı düzenlendi.

Kaş Belediyesince bu yıl 23'üncüsü düzenlen Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışı gerçekleştirildi.

"2 ülke 1 yarış" sloganıyla bu yıl 16'ncısı düzenlenen yarışta, 8 ülkeden 125 sporcu katıldı.

Yarışa katılan sporcular sabah saatlerinde teknelerle Kaş'tan yarışın başlama noktası Meis Adası'na götürüldü. Buradaki hazırlıkların ardından saat 09.00'da başlayan yarışta, sporcular 7,1 kilometrelik zorlu açık su yüzme yarışında kulaç attı.

Deniz güvenliğini Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı yarışta, sporculara tekneler eşlik etti.

Yarışta, 1 saat 44 dakika 3 saniyelik dereceyle Emrah Bekir Gemicioğlu birinci oldu. Alper Gezmiş 1 saat 52 dakika 16 saniyeyle ile ikinci, Orkun Özen ise 2 saat 3 dakika 16 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise Seda Banlı 2 saat 21 dakika 49 saniyeyle yarışı birinci sırada tamamladı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışın startını, adadan Meis Belediye Başkanı ile verdiklerini söyledi.

Kaş ile Meis arasında yıllardır devam eden bir dostluk bulunduğuna dikkati çeken Ulutaş, "Meis ve Kaş olarak iş birliğini, dostluğu ve ilişkileri geliştiriyoruz. Bu dostluk ve ilişkilerin ülkelere de yayılması lazım." diye konuştu.

Ulutaş, yarışmacıların dünyanın en güzel parkurlarından birinde, tertemiz ve masmavi deniz ortamında mücadele ettiğini kaydetti.