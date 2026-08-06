Rallicilerden Dalyan'da Öğrencilere Sürpriz Ziyaret

Uluslararası Anatolian Drive Rallisi ile Anadolu Dostluk Rallisi kapsamında Türkiye'yi gezen yerli ve yabancı ralliciler, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının, Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında desteklediği organizasyon, "Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi" düzenleyicilerinin girişimiyle hayata geçirildi.

2 Ağustos'ta İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndan başlayan ralliye İtalya, Almanya, Belçika, Bulgaristan ve Türkiye'den 50 araç katılıyor.

Dalyan'a gelen katılımcılar Ortaca Gölbaşı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okul Müdürü Bayram Avcı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan ralliciler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, onlarla sohbet etti.

Geceyi Dalyan'da geçiren ekip, ertesi gün öğrencilerin uğurlamasıyla Denizli'nin Pamukkale ilçesine hareket etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), TÜVTÜRK ve Klasik Mercedes Kulübünün destek verdiği organizasyonla Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.

İstanbul'dan başlayan ralli rotası Çanakkale, Akçay, Efes, Bodrum, Dalyan, Pamukkale, Olimpos, Niğde, Kapadokya ve Aksaray'ın ardından 12 Ağustos'ta Ankara'da sona erecek.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri

Organizasyonun kurucularından Burhan Uzun 16 yıldır İpek Yolu Rallisi'ni düzenlediklerini, Anadolu Dostluk Rallisi'nin ise bu yıl ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Rallinin gelecek yıllarda da devam etmesini hedeflediklerini dile getiren Uzun, ziyaret ettikleri şehirlerde çocuk yuvaları, huzurevleri ve okullara uğrayarak sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunduklarını kaydetti.

Organizasyon sorumlusu Nadir Serin, rallinin temel amacının, güzergah üzerindeki şehirlerde yaşayan vatandaşlarla katılımcıları buluşturmak olduğunu vurguladı.

Serin, "Biz turist gibi gezmiyoruz, gittiğimiz yerlere misafir oluyoruz. Amacımız sadece yol yapmak değil, insanlarla gönül bağı kurmak ve Türkiye'nin misafirperverliğini göstermek." dedi.

İtalya'dan katılan David de Matteo da Anadolu'nun farklı bölgelerini gezdiklerini ve gelecek yıllarda da organizasyona katılmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA