Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, ameliyat olan Edin Visca'yı ziyaret etti

Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, ameliyat olan Edin Visca'yı ziyaret etti
Güncelleme:
Trabzonspor'un, RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan ve ameliyat olan Edin Visca'yı eski takım arkadaşları Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı ziyaret etti.

  • Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, ameliyat olan Edin Visca'yı hastanede ziyaret etti.
  • Şenol Güneş, Edin Visca'yı hastanede ziyaret etti.
  • Edin Visca'nın ameliyatı başarılı geçti.

Trabzonspor'un RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta talihsiz bir şekilde sakatlanan ve ameliyat edilen Edin Visca, hem bordo-mavili camiadan hem de eski takım arkadaşlarından büyük destek gördü.

Galatasaray'da forma giyen eski Trabzonsporlu oyuncular Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, Visca'yı hastanede ziyaret ederek moral verdi. Yıldız futbolcunun, ziyaretçilerinin bu jesti karşısında oldukça duygulandığı belirtildi.

Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, ameliyat olan Edin Visca'yı ziyaret etti

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖZEL ZİYARET

Trabzonspor'un efsane ismi ve teknik direktörlüğünü yapmış olan Şenol Güneş de Visca'yı yalnız bırakmadı. Tecrübeli teknik adamın ziyareti sırasında Visca şu sözleri söyledi:

"Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Çok büyüksünüz Şenol hocam, iyi ki varsınız…"

Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, ameliyat olan Edin Visca'yı ziyaret etti

Güneş, Trabzonspor'da görev yaptığı süreçte Visca ile yakından çalışmış, Bosnalı futbolcu takımın en istikrarlı isimlerinden biri olmuştu.

Bordo-mavili kulüpte sevilen futbolcu Visca'nın operasyonunun başarılı geçtiği aktarılırken, yıldız ismin sahalara dönüş süreci yakından takip ediliyor.

