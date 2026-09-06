Çorum FK'dan Eyüpspor'a 4-0'lık Süper Başlangıç

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kadronun yeni kurulan bir takımdan oluştuğunu belirterek, "Son 10 günde belki 6 transfer yaptık. Biz bu oyunun sinyalini önceki maçlarda da vermiştik, bugün skora yansıttık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Süper Lig'e çıkan yeni bir takımız, yeni kurulduk. 20 giden, 21 gelen oyuncumuz var. Son 10 günde belki 6 transfer yaptık. Biz bu oyunun sinyalini önceki maçlarda da vermiştik. Bugün skora yansıttık. Savunma anlamında daha iyi durduk. Oyun anlayışımız giderek yükselecek, performansımız giderek yükselecek. İnşallah Çorum FK'yı maç maç giderek en iyi yere taşıyacağız" dedi.

"Milli araya iyi girmek istiyoruz"

Milli araya rahat girmeyi hedeflediklerini belirten Uçar, "Takım yeni kurulduğu için farklı coğrafyalardan gelen bir sürü oyuncumuz var. Yeni bir takımız. Oyuncular birbirlerini tanıyacak, adaptasyon artacak. Milli arada kamp yapacağız. Onun da planlamasını yaptık. İnşallah Samsun maçını kazanıp, Alanya'yı da geçip milli haftaya iyi girmek istiyoruz" diye konuştu.

"Herkese gol atabilecek kalitedeyiz"

Takımın ilk haftadan itibaren iyi bir kaliteye sahip olduğunu vurgulayan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence takımda çok değişim yoktu. Galatasaray maçında 10 kişi kalmasak oradan da galip ayrılabilirdik. Kasımpaşa kalemize yarım şut attı, çok dominant oynadık ama golü bulamadık. Beşiktaş maçında savunma anlamında problemlerimiz oldu, onu bu hafta çalıştık. Beşiktaş maçına hücum anlamında bakarsanız, biz herkese gol atabilecek kalitede bir takımız. Ancak gol yemememiz lazım, bunun üzerinde duracağız. Bugün de özellikle ilk 45 dakikada muhteşem bir oyun vardı. İkinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra biraz oyunun keyfine doğru kaçtılar. Onu da aramızda konuşacağız. Belki farkı daha da artırmamız gerekiyordu ama güzel bir skor oldu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı