UEFA Uluslar Ligi'nde 6. haftanın 8 maçı 4 grupta bugün oynandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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UEFA Uluslar Ligi 6. haftasında bugün 4 grupta 8 karşılaşma oynandı. Galler Portekiz'e 2-3, Danimarka Norveç'e 2-3 yenilirken Macaristan-Kuzey İrlanda ve İsrail-Avusturya maçları 1-1 berabere bitti.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı.
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan devam etti. Uluslar Ligi 6. haftasında bugün 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.
Turnuvada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi 4. Grup
Galler: 2 - Portekiz: 3
Danimarka : 2 - Norveç: 3
B Ligi 2. Grup
Macaristan : 1 - Kuzey İrlanda: 1
Ukrayna: 1 - Gürcistan: 0
B Ligi 3. Grup
İrlanda Cumhuriyeti: 3 - Kosova: 0
İsrail : 1 - Avusturya: 1
B Ligi 4. Grup
Bosna Hersek: 2 - Romanya: 1
Polonya: 1 - İsveç: 1
Kaynak: İhlas Haber Ajansı