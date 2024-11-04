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UEFA, milli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı

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UEFA, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv yetkililerinin Midtjylland maçında oyuncularına "Özgür Filistin, umarım ölürsünüz" dediğini öne sürdüğü Türk futbolcu Aral Şimşir hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Türk futbolcu Aral Şimşir hakkında disiplin soruşturması başlattı.

SEBEBİ FİLİSTİN

Aral Şimşir'in hakkındaki disiplin soruşturmasının nedeni ise UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Ekim'de oynanan Maccabi Tel Aviv maçı. İsrail ekibinin yetkililerinin, söz konusu maçta Aral Şimşir'in oyuncularına, "Özgür Filistin, umarım ölürsünüz" şeklinde bağırdığını öne sürdüğü belirtildi. Bold'da yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu hakkındaki soruşturmanın kasım ayı bitmeden sonuçlanması bekleniyor.

UEFA, milli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı

SEZON PERFORMANSI

Türkiye U21 Takımı'nın formasını da giyen Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland'da 22 maça çıktı. Sol kanat başta olmak üzere sağ kanat ve forvette de oynayabilen Aral, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

UEFA, milli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı

UEFA, milli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

uefacılarda maccabici bilmiyorlarmı ??

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