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UEFA finalinin olay hakemini havaalanında kıstırdılar! Nefes aldığına şükrediyor

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya penaltılarda kaybeden Roma, hakem Anthony Taylor'a öfke kusuyor. Havaalanında Roma taraftarıyla karşılaşan Taylor'un başına gelmeyen kalmadı. Taraftarların saldırısına uğrayan İngiliz hakem, güvenliklerin yardımıyla kapıdan zor çıkarıldı.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya penaltılarda 4-1 kaybederek kupayı elinden kaçırdı. İngiliz hakem Anthony Taylor, kararlarıyla Roma cephesinin tepkisini çekti. Stattan zor çıkarılan Taylor, havaalanında taraftarlara yakalandı. İngiliz hakemin başına gelmeyen kalmadı.

UEFA finalinin olay hakemini havaalanında yakaladılar! Canını zor kurtardı

MOURINHO DELİYE DÖNDÜ

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, otobüse bineceği sırada Taylor'ın üstüne yürümeye çalıştığı ve çok ağır hakaretler savurdu. Stattan zor kurtarılan Taylor, bu kez taraftara takıldı.

UEFA finalinin olay hakemini havaalanında yakaladılar! Canını zor kurtardı

NE VARSA FIRLATTILAR

Roma taraftarları, havaalanında Taylor ve ekibine saldırdı. Yumruklar havada uçuştu. Taraftarlar, ellerine geçen her türlü cismi fırlattı. Taylor, güvenliklerin yardımıyla kapıdan çıkarıldı.

UEFA finalinin olay hakemini havaalanında yakaladılar! Canını zor kurtardı

UEFA finalinin olay hakemini havaalanında yakaladılar! Canını zor kurtardı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Jose Mourinho Sevilla FC Roma Spor Haberler

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