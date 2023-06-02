UEFA finalinin olay hakemini havaalanında kıstırdılar! Nefes aldığına şükrediyor

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya penaltılarda 4-1 kaybederek kupayı elinden kaçırdı. İngiliz hakem Anthony Taylor, kararlarıyla Roma cephesinin tepkisini çekti. Stattan zor çıkarılan Taylor, havaalanında taraftarlara yakalandı. İngiliz hakemin başına gelmeyen kalmadı.

MOURINHO DELİYE DÖNDÜ

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, otobüse bineceği sırada Taylor'ın üstüne yürümeye çalıştığı ve çok ağır hakaretler savurdu. Stattan zor kurtarılan Taylor, bu kez taraftara takıldı.

NE VARSA FIRLATTILAR

Roma taraftarları, havaalanında Taylor ve ekibine saldırdı. Yumruklar havada uçuştu. Taraftarlar, ellerine geçen her türlü cismi fırlattı. Taylor, güvenliklerin yardımıyla kapıdan çıkarıldı.