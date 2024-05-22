UEFA Başkanı Ceferin, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı finaller için TFF Başkanı Büyükekşi'ni tebrik etti

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine İstanbul'un ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı için İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Başkan Büyükekşi, Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinin Türkiye'de oynanması yönünde alınan kararı büyük bir mutlulukla karşıladığını dile getiren Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'e teşekkür etti.

Ceferin ise söz konusu kararı UEFA Yönetim Kurulu olarak aldıklarını ifade ederken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kutladı.