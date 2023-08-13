Bu nasıl kulübe? Kayseri-Galatasaray maçında lig tarihine geçecek detay
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Galatasaray, Kayserispor karşısında Süper Lig'de çıktığı sezonun ilk maçında birçok yıldızını yedek kulübesine çekti. Sarı-kırmızılılarda forma şansı bekleyen futbolcuların toplam değeri 90 milyon euroyu buldu. Böylece sarı-kırmızılılar, lig tarihinin en değerli yedeklerinden oluşan bir kulübe ile Kayserispor maçına başladı.
Süper Lig'de sezonun ilk maçına çıkan Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesindeki yıldızlarının toplam değerinin 90 milyon euroyu bulması ise dikkat çekti.
ZAHA VE ICARDI KULÜBEDE BAŞLADI
Galatasaray'da Zaha, Icardi, Angelino, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Kerem Demirbay gibi futbolcular maça yedek kulübesinde başladı. 10 futbolcunun değeri yaklaşık 90 milyon euroyu buldu.
Galatasaray'ın kulübesindeki futbolcuların değeri:
- Wilfried Zaha-22 milyon euro
- Mauro Icardi-19 milyon euro
- Lucas Torreira-15 milyon euro
- Angelino-12 milyon euro
- Yunus Akgün-7 milyon euro
- Kerem Demirbay-6 milyon euro
- Kaan Ayhan-3.7 milyon euro
- Günay Güvenç-2 milyon euro
- Halil Dervişoğlu-2 milyon euro
- Emin Bayram-1.2 milyon euro