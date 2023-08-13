Bu nasıl kulübe? Kayseri-Galatasaray maçında lig tarihine geçecek detay

Galatasaray, Kayserispor karşısında Süper Lig'de çıktığı sezonun ilk maçında birçok yıldızını yedek kulübesine çekti. Sarı-kırmızılılarda forma şansı bekleyen futbolcuların toplam değeri 90 milyon euroyu buldu. Böylece sarı-kırmızılılar, lig tarihinin en değerli yedeklerinden oluşan bir kulübe ile Kayserispor maçına başladı.