TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı Sonuçlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı, kadın ve erkeklerde oynanan yarı final, üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi. Hopa Belediyesinin 19. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında ev sahipliğini yaptığı ve ilçedeki Beach Volley Arena'da gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye, Gürcistan, İran, Irak, Ukrayna, Azerbaycan'dan 32 takım katıldı. Üç gün süren ve yoğun ilgi gören müsabakalarda kadın ve erkeklerde 16'şar takım, şampiyon olabilmek için mücadele etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı, kadın ve erkeklerde oynanan yarı final, üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi.

Hopa Belediyesinin 19. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında ev sahipliğini yaptığı ve ilçedeki Beach Volley Arena'da gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye, Gürcistan, İran, Irak, Ukrayna, Azerbaycan'dan 32 takım katıldı.

Üç gün süren ve yoğun ilgi gören müsabakalarda kadın ve erkeklerde 16'şar takım, şampiyon olabilmek için mücadele etti.

Erkeklerde Yusuf Özdemir-Ahmet Can Tür çifti birinciliğe ulaşırken, Batuhan Kuru-Sacit Kurt ikinci, Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu çifti de üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Merve Çelebi- Esra Betül Çetin çifti birinci olurken Ukraynalı Kseniia Mazur-Anna Kalchenko çifti ikinciliği, Müge Ocakçı-Öykü Akdemir çifti de üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde şampiyon olan takımın oyuncularından Yusuf Özdemir AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hopa'da iki yıl üst üste şampiyonluğa ulaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

İlk günden itibaren çok güzel bir turnuva düzenlendiğini kaydeden Özdemir, "Geçen yıl da şampiyon olmuştum. Bu yıl da şampiyon oldum. Partnerimin eline sağlık. Çok güzel bir performans sergiledik. Rakibimizi de tebrik ediyorum." dedi.

Kadınlarda şampiyon olan takımın oyuncularından Merve Çelebi ise partneriyle Artvin Hopa'da ilk defa şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu turnuvada şampiyon olmayı çok istiyorduk. Hedefimize ulaşmak için çok iyi odaklandık. Finale çıktık ve çok güzel bir oyunla şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

Şampiyon takımın oyuncularından Esra Betül Çetin de partneri Merve ile 5 yıl sonra yeniden birlikte sahaya çıktıklarını kaydederek, "Hedef turnuvalarımızdan biriydi. İnanılmaz bir atmosfer ve seyirci ile bir bütün olarak, takım olarak oynadık ve şampiyonluğu elde ettik. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Erkeklerde üçüncü olan takımın sporcularından Hasan Hüseyin Mermer de yarı finalde istemedikleri bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Üçüncülük maçında İranlı ekibe karşı oynadık. Rahat bir galibiyet aldık ve üçüncü olduk. Kürsüye çıkmak bizim için önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlarda üçüncü olan Müge Ocakçı da Hopa'da geçen yıl şampiyonluğu kaçırarak ikinci olduklarını anımsatarak, "Bu yıl da üçüncü olduk. İnşallah seneye şampiyonluk yaşarız. Hopa bizim evimiz gibi. Çok güzel bir atmosfer var." ifadelerine yer verirken takım arkadaşı Öykü Akdemir de "İki yıldır Hopa'daki turnuvaya katılıyorum. Burada çok güzel bir atmosfer var. Herkes çok sıcak kanlı. Herkes bize aileden biri gibi davranıyor." diye konuştu.

Turnuvada birinci olan takımlar 25 bin, ikinciler 15 bin, üçüncü olan takımlarda 6 bin lira ile ödüllendirildi.

Organizasyon, karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Müsabakaları, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, diğer ilgililer ve çok sayıda sporsever izledi.