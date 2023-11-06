Türk futbolu kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiasıyla çalkalanıyor! Tuzlaspor'dan Murat Ağırel'e karşı hamle geldi

Tuzlaspor, kulüple ilgili yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarında bulunan gazeteci Murat Ağırel'i engelledi. Ağırel bu hamle karşısında yaptığı açıklamada, "Tuzlaspor Kulübü sayfasından açıkladığı basın açıklamasına yaptığım yorumu ve sorduğum soruyu gizlemiş. Yetinmemiş bir de beni engellemiş. Tebrik ederim" dedi.

Gazeteci Murat Ağırel geçtiğimiz günlerde Tuzlaspor ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Halk TV'deki programda kulübün biletleri fahiş fiyata sattığını ancak "Satın alındı" olarak görülen koltuklarda kimsenin maç izlemediğini örnek gösteren Ağırel, kara para aklanıyor olabileceğini söylemişti. Ağırel daha sonra Tuzlaspor maçına Bulgaristan'dan yapılan bir bahsi örnek göstererek iddialarını desteklemişti. Tuzlaspor, Ağırel'e karşı hamle yaparak ünlü gazeteciyi sosyal medyadan engelledi.

"475 BİN TL BAHİS OYNANMIŞ"

Ağırel'in iddialarının araştırılmasını isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Tuzlaspor, sert bir cevap verdi. Bunun üzerine Ağırel, bu cevabı alıntılayarak, "Keçiörengücü-Tuzlaspor maç sonucu 2-0 Tuzlaspor galibiyeti sonuçlandı. Maçta 3 kırmızı kart var ve maçın sonucunu 90+ da atılan gol belirledi. Maç için Rus bahis sitelerinde Tuzlaspor maçı handikaplı, 2-0 kazanır diyerek 475 Bin TL bahis oynanmış ve 4 Milyon 750 bin TL kazanmış. Kuponu ve oynayan kişinin adresini de görsel olarak paylaşıyorum." dedi.

Murat Ağırel'in paylaştığı bahis belgesi

"YOKSA MAÇ SONUCUNU ÖNCEDEN BİLEN KİŞİNİN VURGUNU MU?"

Ağırel ayrıca, "Bu bir sanal bahis oyuncusunun ileri görüşü, risk alışı mı yoksa maç sonucunu önceden bilen kişinin vurgunu mu? Bahis oynayan, oynamayan veya Futbol camiasında bulunan herkes bu sorunun cevabını biliyor. Bu kupon benzeri sanal bahiste başkaca bahis oynanmış mıdır? Başka maçlarda da bu durum söz konusu mudur? Sanal bahis sitesinde hissesi olan birinin futbol kulübü hatta kulüplerinin sahibi olması rutin bir uygulama mıdır?" ifadelerini kullandı.

Murat Ağırel'in paylaştığı konum belgesi

MURAT AĞIREL'İ ENGELLEDİLER

Bu paylaşım üzerine Tuzlaspor, Murat Ağırel'i sosyal medyada engelledi. Ağırel daha sonra yaptığı paylaşımda ise"Tuzlaspor Kulübü sayfasından açıkladığı basın açıklamasına yaptığım yorumu ve sorduğum soruyu gizlemiş. Yetinmemiş bir de beni engellemiş. Tebrik ederim" dedi.

FEYZİ İLHANLI İDDİALARA NASIL CEVAP VERMİŞTİ?

İlhanlı, Murat Ağırel'in iddialarına yine aynı programda, "Bizim taraftarımız olmadığı için ve rakip takım taraftarlar gelip baskı kurmasın diye biletleri, evet doğrudur, 50 bin lira yaptım, 30 bin lira yaptım. Ama herhangi bir satış olmadı. Olmayan bir satışın varmış gibi; bu şekilde kara para aklanıyor ve benim bahis şirketimin paralarının burada döndüğünü belge olmadan Murat Bey vicdanen nasıl söyleyebiliyor? İspatlamaya davet ediyorum. İspatlamayamıyorsa bunun bedeli çok ağır olur! Belgesini koysun iki kulübü ona hediye edeceğim" demişti.

İlhanlı ayrıca, "Biletler satılmamış. Murat Bey sistemde gözüküyor diyor. Ben de sistemden araştırılmasını istiyorum. Keşke satılsa da bize de para gelse. Ben sistem üzerinden bu biletlerin satıldığını da görmedim, bize böyle bir bilgi de gelmedi. Şu anda bu yayında bunu öğrenmiş oldum. Geçen hafta biz 5 tane bilet sattık. Karşı tarafından 20 tane, onlar da bedavaydı. Bize 5 tane 10 tane bilet parası gelmiş, bakın 20 diyemiyorum." demişti.

Tuzlaspor'un başkanı Feyzi İlhanlı