Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık: Oyundan memnun, skordan üzgünüz

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oynadıkları oyundan ve gösterdikleri mücadeleden dolayı memnun, skordan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, 3-1 kaybettikleri Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oynadıkları oyundan ve gösterdikleri mücadeleden dolayı memnun, skordan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Tuzlaspor, sahasında Sakaryaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oynanan oyundan ve mücadeleden memnun, skordan dolayı üzgün olduklarını dile getiren Kocabıyık, "Skora baktığımızda istediğimiz gibi olmadı ama oyuna baktığımızda istediklerimizi yapan bir takım olduğumuzu gördük. Maçtan önce topu bizde tutarak Sakaryaspor takımının oyundan düşmesi üzerine bir plan yapmıştık. Aslında bu da tuttu. Sadece final vuruşlarında bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik. Futbol böyle, son vuruşu yapamadığınızda, skor elde edemediğinizde olmuyor. Olmadığında da maçı kaybediyorsunuz. Puan durumuna baktığınızda olduğumuz yeri hak etmediğimizi düşünüyorum. Ligin üst sıralarındaki takımlara karşı iyi maçlar oynuyoruz. Oyundan ve mücadeleden memnunuz, skordan üzgünüz" diye konuştu.

Maçın sonuna eklenen uzatma dakikalarının yetersiz olduğunu aktaran Gürkan Kocabıyık, "Bu maçla ilgili 7 oyuncunun değiştiği, VAR incelemesinin yapıldığı maçta nasıl 4 dakika uzatma olduğunu anlayabilmiş değiliz. Hakemlerimizden daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL