Türkiye'yi vuran deprem sonrası Arda Turan'dan tüm dünyaya çağrı: İnsanlarımızın yardımınıza ihtiyacı var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ili vururken eski futbolcu Arda Turan, sosyal medyadan dünyaya yardım çağrısında bulundu. Turan, İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, "Türkiye dördüncü seviye alarm durumu ilan etti. '4. seviye' alarm durumu, uluslararası yardım çağrısını kapsamaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde olup bu mesajı okuyanlar... Ülkemde depremde enkaz altında kalmış insanlarımızın kurtarılmak için yardımınıza ihtiyacı var." dedi.

Eski futbolcu Arda Turan, Türkiye'yi sarsan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından tüm dünyaya yardım çağrısında bulundu.

"ÇOK GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE"

Arda Turan yaptığı ilk paylaşımda, "Çok geçmiş olsun Türkiye" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen ve tüm dünyada takipçileri bulunan Turan, daha sonra bir paylaşım daha yaparak yardım çağrısında bulundu.

"İNSANLARIMIZIN YARDIMINIZA İHTİYACI VAR"

Turan, İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, "Türkiye dördüncü seviye alarm durumu ilan etti. '4. seviye' alarm durumu, uluslararası yardım çağrısını kapsamaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde olup bu mesajı okuyanlar... Ülkemde depremde enkaz altında kalmış insanlarımızın kurtarılmak için yardımınıza ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.