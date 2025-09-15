Türkiye ve Ukrayna Tenis Federasyonları'ndan Önemli İş Birliği Protokolü

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Ukrayna Tenis Federasyonu (UTF), tenis sporunun sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza attı.

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen törende iş birliği protokolü, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Ukrayna Tenis Federasyonu Başkan Vekili Evgeniy Zukin tarafından imzalandı.

Bu kapsamda Ukrayna'da yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle tenis faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için TTF'nin, Davis Kupası gibi uluslararası organizasyonların tarafsız sahalarda Türkiye'de oynanmasına destek vermesi öngörülüyor.

Öte yandan, iki ülke antrenörleri arasında metodoloji, sporcu gelişim stratejileri ve teknik eğitimlerin paylaşılmasına olanak tanıyacak kapsamlı değişim programları hayata geçirilecek. İş birliği, yalnızca sportif alanlarla sınırlı kalmayarak kriz yönetimi, deneyim paylaşımı ve lojistik planlama gibi konularda da federasyonların birbirine destek olmasını hedefliyor.

Protokol, Ukraynalı genç ve yetenekli sporcuların Türkiye'deki yüksek standartlara sahip tesislerden faydalanmasına ve yüksek performanslı antrenman ortamlarına erişmesine imkan tanırken, uzun vadeli altyapı iş birlikleri için de zemin hazırlıyor.

Federasyon olarak tenis sporunun dayanışma ve dostluk değerleriyle büyümesine inandıklarını aktaran TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, "Ukrayna Tenis Federasyonu ile imzaladığımız bu protokol, sadece sporun gelişimine değil, aynı zamanda sporcuların zor zamanlarda ayakta kalmasına katkı sağlayacak. Türkiye, her zaman olduğu gibi dost ülke Ukrayna'nın yanında olacak ve tenis aracılığıyla güçlü bir köprü kurmaya devam edecektir." diye konuştu.

Ukrayna Tenis Federasyonu Başkan Vekili Evgeniy Zukin ise protokole ilişkin, "Ukrayna Tenis Federasyonu olarak Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Şafak Müderresgil ile bu Mutabakat Zaptı'nı imzalamaktan gurur duyuyoruz. İş birliğimiz, Türkiye'nin Davis ve Billie Jean King Kupası karşılaşmalarımızı tarafsız sahada misafir ederek ve hayati operasyonel destek sağlayarak bize cömertçe yardımcı olduğu dönemde zaten değerini kanıtlamıştı. Bu anlaşma, ortaklığımızı güçlendirme, gelişim fırsatlarını artırma ve federasyonlarımız arasında daha da yakın bağlar kurma yolunda atılan bir sonraki adımı ifade etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, fotoğraf çekimi ve plaket takdimiyle sona erdi.