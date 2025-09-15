Türkiye ve Ukrayna Tenis Federasyonları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Ukrayna Tenis Federasyonu (UTF) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Ukrayna Tenis Federasyonu (UTF), tenis sporunun sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokol, İstanbul'daki TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Ukrayna Tenis Federasyonu Başkan Vekili Evgeniy Zukin tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, Ukrayna'da yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle tenis faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için TTF'nin, Davis Cup gibi uluslararası müsabakaların tarafsız sahalarda Türkiye'de oynanmasına destek vermesi öngörülüyor. Ayrıca, iki ülke antrenörleri arasında metodoloji, sporcu gelişim stratejileri ve teknik eğitimlerin paylaşılmasına olanak tanıyacak kapsamlı değişim programları hayata geçirilecek. İş birliği, yalnızca sportif alanlarla sınırlı kalmayarak kriz yönetimi, deneyim paylaşımı ve lojistik planlama gibi konularda da federasyonların birbirine destek olmasını hedefliyor. Bununla birlikte, sporcu, antrenör ve destek ekiplerinin psikolojik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi amacıyla özel programlar geliştirilecek; ortak atölyeler, danışmanlık hizmetleri ve destek ağlarıyla bu süreçler desteklenecek. Protokol, Ukraynalı genç ve yetenekli sporcuların Türkiye'deki yüksek standartlara sahip tesislerden faydalanmasına ve yüksek performanslı antrenman ortamlarına erişmesine imkan tanırken, uzun vadeli altyapı iş birlikleri için de bir zemin hazırlıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak, tenis sporunun dayanışma ve dostluk değerleriyle büyümesine inanıyoruz. Ukrayna Tenis Federasyonu ile imzaladığımız bu protokol, sadece sporun gelişimine değil, aynı zamanda sporcuların zor zamanlarda ayakta kalmasına katkı sağlayacak. Türkiye, her zaman olduğu gibi dost ülke Ukrayna'nın yanında olacak ve tenis aracılığıyla güçlü bir köprü kurmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Tenis Federasyonu Başkan Vekili Evgeniy Zukin ise protokole ilişkin şunları dile getirdi:

"Ukrayna Tenis Federasyonu olarak, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderresgil ile bu Mutabakat Zaptı'nı imzalamaktan gurur duyuyoruz. İş birliğimiz, Türkiye'nin Davis Cup ve Billie Jean King Cup karşılaşmalarımızı tarafsız sahada misafir ederek ve hayati operasyonel destek sağlayarak bize cömertçe yardımcı olduğu dönemde zaten değerini kanıtlamıştı. Bu anlaşma, ortaklığımızı güçlendirme, gelişim fırsatlarını artırma ve federasyonlarımız arasında daha da yakın bağlar kurma yolunda atılan bir sonraki adımı ifade etmektedir." - İSTANBUL