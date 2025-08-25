Türkiye ve İran Arasında Dostluk Köprüleri Kuruldu: 2. Şöhretler Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Van Masterler Derneği tarafından düzenlenen futbol turnuvasında, Türkiye ve İran arasındaki kardeşlik ve dostluğa vurgu yapıldı.

Van Masterler Derneği tarafından düzenlenen '2. Şöhretler Futbol Turnuvası' Van Masterler ile Urmiye Masterler arasında oynanan final maçıyla sona erdi. İpekyolu Gençlik Stadyumu'nda düzenlenen turnuvanın final maçında Van Masterler ve Urmiye Masterler karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda rakibini 2-1 yenen Van Masterler şampiyon oldu. Final maçı sonrası bir açıklamada bulunan Van Masterler Derneği Başkanı Zeki Yılmaz, daha önce de Türkiye'de en güzel turnuvalardan birini 2019 yılında yaptıklarını ve eski milli futbolcuları turnuvaya çağırdıklarını söyledi. Amaçlarının Van'ın spor turizmine katkı sağlamak ve dolayısıyla Van'ı tanıtmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İnşallah artık uluslararası turnuvalar yapacağız. Bu yıl Van, Urmiye ve Tatvan masterlerden oluşan üçlü bir turnuva yaptık. İnanılmaz mutlu kaldılar. Onlarda eylül ayında Urmiye ve Tebriz'de bizi ağırlayacaklar. Bundan sonrada Azerbaycan, Ermenistan, Irak, İran ve Türkiye'nin yer aldığı bir turnuva düzenlemeyi planlıyoruz. 90 kişiyi getirip üç gün boyunca Van'da ağırlamak öyle basit bir şey değildir. Ben emek veren, destek sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Van Masterler Teknik Direktörü Fahri Baştürk ise sporun sadece sahada oynanıp sahada kalan bir alan olmadığına dikkat çekerek, "Bugün bir kez daha burada gördük. Sporun, tanıtım ve birleştirici ruhunun bir kentin tanıtımında çok büyük etkisi olduğunu hep beraber izledik. Uluslararası bir turnuvaydı. Burada Vanımızın kültürünü, misafirperverliğini sergiledik ve burada dayanışma, dostluk, huzur, kardeşlik örneği gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İran'ın Urmiye Masterler takımı kafile başkanı Şahin Azeri de turnuvanın her anlamda çok iyi geçtiğini belirterek, "Çok memnun olduk. Bizi çok güzel ağırladılar. Oyunlar çok güzel oldu. Gezdik eğlendik, güzel dostluklar oldu. İnşallah bir ay içerisinde Van'ı Urmiye'ye davet ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Van Masterler takımının kalecisi Oktay Aksoy da bu tür etkinliklerin, kentin turizmine büyük katkı sağladığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kupa ve madalyaların dağıtıldığı turnuvada hatıra fotoğrafları çekildi.

Van Masterler ile Urmiye Masterler arasında oynana final maçını İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Emin Topçu, İpekyolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Koyuncu, Tuşba İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen, ASKF Başkanı Ramazan Kıvanç, TFFHGD Başkanı Erkan Odabaşı, Van Futbol İl Temsilcisi Vedat Balkış, TÜMSAD Van İl Başkanı Mutalip Demir, Van Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Ahmet Bayram ve taraftarlar izledi. - VAN