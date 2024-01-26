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Türkiye U16 Milli Takımı Ege Kupası'nı kazandı

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İzmir'de düzenlenen 22'nci Ege Kupası'nda Türkiye U16 Milli Takımı, Çekya'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli takımın zaferi büyük bir coşkuyla kutlandı.

İzmir'de düzenlenen 22'nci Ege Kupası'nda zafer Türkiye U16 Milli Takımı'nın oldu. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde son maçında Çekya'yı 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, kupayı büyük bir coşkuyla havaya kaldırdı. Kırmızı-beyazlılar 42'nci dakikada Furkan Koçak'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi bu skorla galip tamamladı. 72'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Furkan Koçak, farkı 2'ye çıkarttı. Üstünlüğünü koruyan milliler, 11'inci kez Ege Kupası'nın sahibi oldu.

ŞAMPİYONLUK KARŞILAŞMASINI MONTELLA DA TAKİP ETTİ

Türkiye U16 Takımı, turnuvanın ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1'lik sonuçla yenmişti. İkinci maçında Yunanistan ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Çekya galibiyetiyle kupada şampiyon oldu. Turnuvayı en çok kazanan takım olan Türkiye'nin ardından Fransa 6, Yunanistan 2, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna da 1'er kez mutlu sona ulaşmıştı. U16 Milli Takımı'nın şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti. İtalyan teknik adam, şampiyon olan genç futbolcuları teker teker kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Çekya Ege Milli Takım Futbol Spor Güncel Haberler

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