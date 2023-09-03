Türkiye Triatlon Beykoz'da gerçekleşti

-Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın 40 km'lik bisiklet parkurunda yarıştı

İSTANBUL - Türkiye Triatlon Federasyonu'nun organizasyonuyla gerçekleşen Challenge İstanbul, 3 Eylül Pazar günü Beykoz'da düzenlendi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, 40 km'lik bisiklet parkurunu 49 dakikada tamamlandı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi'nin iş birliği ile Oral B'nin ana sponsorluğunda yapılan dünyanın ilk kıtalararası triatlon organizasyonu Challenge İstanbul, 3 Eylül'de yerli ve yabancı, en fazla bin triatletin katılımıyla Beykoz'da düzenlendi. Dünyanın ilk ve tek kıtalar arası triatlon yarışı olma özelliği taşıyan organizasyonda, triatletler sırasıyla 2.3 km yüzme, 40 km bisiklet ve 10 km koşudan oluşan zorlu bir parkurda yarıştı. Organizasyona Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı. Aydın, 40 km'lik bisiklet parkurunu 49 dakikada tamamlandı. Sabahın erken saatlerinde yüzlerce kişinin katıldığı yarışma, yüzme etabıyla başladı.

Etkinliğe ilişkin konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Türkiye'nin en güzel noktasındayız. İstanbul Boğazı'nın bulunduğu yerdeyiz. 800'ün üzerinde katılan sporcu arkadaşımız var onlara teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü Ümraniye Belediye başkanımıza ediyorum. 3 yıldır organizasyonlarda varız. Şimdi de ekstra olarak sporcu olarak katıldık. Biz burada insanlarımızın mutluluk ve sağlığına katkıda bulunmak istiyoruz. Spor sağlıklı olmanın en önemli araçlarından bir tanesi. Günümüz dünyası ve türkiye'sinde insanlar çok fazla hareketsiz kalıyor. Yürümeyi bisiklete binmeyi spor yapmayı çok ihmal ediyoruz. Bu da sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Bizler de bu nedenle hem merkezi yönetimimiz Cumhurbaşkanımız ile birlikte hem Gençlik Spor Bakanlığımız ve tüm yerel yönetimlerimizle olağanüstü bir gayretin içerisindeyiz" dedi.