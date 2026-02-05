Palandöken'den Alplere: Türk sporcular Snowbike Dünya Şampiyonası'nda

Palandöken'de gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasını kazanan Emir Melik Peker ile ikinci olan Kadir İbiş, 7 Şubat 2026 tarihinde Fransa Alpleri'nde düzenlenecek Snowbike Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye, ekstrem sporlar alanında önemli bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Snowbike branşında Palandöken'de düzenlenen Türkiye şampiyonasını kazanan Emir Melik Peker ile ikinci olan Kadir İbiş, Fransa'nın Chatel bölgesinde Alp Dağları'nda gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında ay-yıldızlı formayla mücadele edecek.

Downhill (tepeden iniş) temelli bir spor olan snowbike, bisikletin karlı ve kayak pistlerine uyarlanmış hali olarak dikkat çekiyor. Dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan bu branşta kayak pistlerinde yapılan organizasyonlar üçüncü yılına girerken, Türkiye bu alanda ilk kez dünya şampiyonasında temsil edilecek.

Erzurum Palandöken'de düzenlenen Türkiye şampiyonası, dünya şampiyonasının yolunu açan kritik yarışma olurken, elde edilen derecelerle iki sporcu da Fransa biletini aldı. Zorlu parkurları ve yüksek hızlarıyla dikkat çeken snowbike, izleyenler için de görsel bir şölen sunuyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında çivili lastikler ve özel bisiklet ayarlarıyla yapılan yarışlar, sporculara hem farklı zeminlerde mücadele imkanı sunuyor hem de adrenalin dozu yüksek bir rekabet ortamı oluşturuyor.

Emir Melik Peker: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Türkiye adına tarihi bir yarışta yer alacağından dolayı heyecanlı olduğunu söyleyen milli sporcu Emir Melik Peker, "Bunun temelinde downhill (tepeden iniş) sporu yatıyor. Snowbike ise bunun karlı ve kayak pistine entegre edilmiş hali. Normalde yazın, toprak zeminde yapılıyor. Ama kayak pistinde yapılan yarış 2 yıldır dünyada var, bu 3. yıl olacak. Türkiye'den de iki sporcu olarak Fransa'ya dünya şampiyonasına gideceğiz. Bunun için de Erzurum'da Türkiye şampiyonası yapıldı. Palandöken'de yapılan yarışmada ben birinci oldum. İkinci olan arkadaşım Kadir İbiş ile beraber Fransa'da dünya şampiyonasına katılacağız. Türkiye olarak ilk defa dünya şampiyonasına katılacağız. O da snowbike yarışına denk gelmiş oldu. Zorlu bir pist, çok heyecanlı olacak. Dünya şampiyonası 7 Şubat'ta Fransa'nın Chatel bölgesinde Alplerde gerçekleşecek. Çok büyük bir organizasyon, bizler de ilk defa böyle bir organizasyonda bulunacağımız için heyecanlıyız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile snowbike Türkiye'de yaygınlaşıyor

Türkiye'nin birçok ilinde benzer etkinliklerin yapıldığını belirten milli sporcu, "Özellikle ilk defa izleyenler için şaşırtıcı oldu. Dünyada çok popüler bir spor ama Türkiye'de pek bilinmiyor. İzleyenler de artık bizi destekliyor. Bunu ilk kez izleyenler ilgi gösterdi. Öyle devam etmesini umuyorum. Türkiye Bisiklet Federasyonu bizim branşla ilgileniyor. Resmi yarışmalar da yapılmaya başlandı. Önceden özel yarışmalar yapılıyordu. Federasyon ilgilenmeye başlandığından beri milli takım da kuruldu. Bende milli sporcu olmuş oldum" ifadelerini kullandı.

Sporcular karlı zeminde çivili lastik kullanıyor

Snowbike branşında risklerin bulunduğunu ancak çeşitli önlemler aldıklarını dile getiren Peker, "Riskleri elbette var ama önlem olarak çivili lastik kullanıyoruz. Belirli formatlarda bisikletin ayarları değişiyor. Bu değişikliklerle birlikte farklı bir zeminde hem işi renklendiriyor hem de sürüş zevki oluyor" dedi.

7 Şubat'ta Fransa'nın Chatel bölgesinde, Alp Dağları'nın zorlu parkurunda yapılacak dünya şampiyonası, Türkiye için snowbike branşında bir ilk olma özelliği taşırken, iki sporcu da bu büyük organizasyonda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. - BURSA