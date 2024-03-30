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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. Hafta Maç Sonuçları

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta, bugün oynanan 7 maçla tamamlandı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Sigortam.net-Konyaspor: 90-64

OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel: 70-79

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor: 82-85

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor: 91-80

Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 86-82

Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 71-64

Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 93-83

Kaynak: AA / Spor

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