Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. Hafta Maç Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta, bugün oynanan 7 maçla tamamlandı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Sigortam.net-Konyaspor: 90-64
OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel: 70-79
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor: 82-85
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor: 91-80
Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 86-82
Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 71-64
Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 93-83