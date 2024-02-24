Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta maçları tamamlandı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasında oynanan 4 maçın sonuçları açıklandı. Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Esenler Erokspor, Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka, Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve Çayırova Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler maçlarının sonuçları belli oldu.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasına oynanan 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Esenler Erokspor: 76-97
Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 94-90
Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 80-77
Çayırova Belediyesi- Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 82-87