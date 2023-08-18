Türkiye sezonluk UEFA ülke puanı klasmanında Polonya'yla birlikte zirvede

Bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'la katılan Türkiye, geride kalan 3. eleme turu maçlarının ardından Polonya'yla birlikte en fazla ülke puanı toplayan ülke konumunda yer aldı.

Bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'la katılan Türkiye, geride kalan 3. eleme turu maçlarının ardından Polonya'yla birlikte en fazla ülke puanı toplayan ülke konumunda yer aldı.

Türk ekipleri, 2. eleme turundan itibaren boy gösterdikleri Avrupa macerasında fire vermeden yoluna devam ederek play-off turuna yükseldi.

Toplamda oynadığı 16 maçın 13'ünü kazanan Türk temsilcileri, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçlarla Türk ekipleri toplamda 14 puana ulaştı ve bunun ülke puanına yansıması 3,5 puan şeklinde gerçekleşti.

Türkiye haricinde bu puana ulaşan diğer ülke, 18 maç sonunda Polonya oldu ve iki ülke, sezonluk ülke puanı klasmanında an itibarıyla zirveyi paylaştı.

Türkiye genel klasmanda 10. sırada

Ülke puanı genel klasmanında sezona 13. sırada başlayan ve geçen hafta 10. sıraya yerleşen Türkiye, 3. eleme turu maçları sonunda puantajdaki yerini korudu.

Klasmanda ilk 15 ülkenin sıralaması, puanları ve takım sayıları şöyle:

2023/24 ÜLKE PUANI KLASMANI Sıra Ülke Puan Takım 1 İngiltere 88,928 8/8 2 İspanya 75,927 8/8 3 İtalya 71,569 7/7 4 Almanya 69,552 7/7 5 Hollanda 53,6 5/5 6 Fransa 52,081 6/6 7 Portekiz 47,316 4/6 8 Belçika 35,9 5/5 9 İskoçya 31,45 5/5 10 Türkiye 30,1 4/4 11 Avusturya 29,5 4/5 12 İsviçre 28,675 3/5 13 Sırbistan 27,375 4/5 14 Norveç 26 3/4 15 Ukrayna 25,3 4/5

Son 5 sezonda en fazla katkı Başakşehir'den

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.

Türkiye'de son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı 34 puanla Başakşehir'den geldi.

An itibarıyla Türkiye'nin son 5 sezonluk ülke puanı performansı şöyle:

TÜRK TAKIMLARININ ÜLKE PUANINA KATKISI / SON 5 YIL KULÜPLER 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 TOPLAM Başakşehir 11 6 17 34 Fenerbahçe 7 21 4 32 Galatasaray 6 3,5 18 3,5 31 Sivas 4 3,5 10 17,5 Trabzon 3,5 1 8,5 13 Beşiktaş 2 1,5 4 4 11,5 Konya 2,5 2,5 Malatya 2,5 2,5 Adana DS 2,5 2,5 Alanya 0,5 0,5

Asıl yarış grup maçlarıyla başlıyor

Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor.

Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor.

Turnuvalarda takımların aldığı/alacağı puanlar şöyle: