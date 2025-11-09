Haberler

Türkiye, Riyad'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda Yüzmede 8 Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde gerçekleştirilen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, yüzme branşında toplamda 7 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Milli yüzücüler Sudem Denizli, Berke Saka, Pınar Dönmez, Emre Sakçı, Nusrat Allahverdi ve 4x200 serbest bayrak takımları madalya mücadelesinde öne çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, yüzme branşında 7 altın ve 1 gümüş madalya ikazandı.

Prince Faisal bin Fahad Olympic Kompleksi'nde yapılan yüzme yarışlarında, 200 metre bireysel karışık kategorisinde milli yüzücülerden Sudem Denizli ile Berke Saka altın madalya kazandı.

Kadınlar 100 metre kurbağalamada Pınar Dönmez, erkekler 100 metre kurbağalamada Emre Sakçı ile Nusrat Allahverdi de altın madalya kazanan isimler oldu.

Erkekler 100 metre kurbağalamada ise Nusrat Allahverdi, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Oyunlarda Defne Tanığ, Belis Şakar, Ecem Dönmez Öğretir ve Gizem Güvenç'ten oluşan kadınlar 4x200 serbest bayrak takımı da altın madalya kazanma başarısını gösterdi.

Ahmet Mete Boylu, Kuzey Tunçelli, Demir Özdemir ve Berke Saka'dan kurulu erkekler 4x200 serbest bayrak takımı da altın madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
