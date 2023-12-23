Türkiye Oryantiring Şampiyonası Muğla'da başladı

Muğla'da düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları başladı.

Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen yarışlara 50 kulüp ve 1200 sporcu katılıyor. İki gün sürecek olan şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele edecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, basın mensuplarına, Muğla ve ilçelerinde yıl boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. İki gün sürecek Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün ilk etap Ula Göleti etrafında, yarınki etap ise tarihi Muğla evlerinin bulunduğu dar sokaklarda yapılacak. Şampiyonada 1200 sporcunun yanı sıra idareci, antrenör ve ailelerle yaklaşık 1500'e yakın misafiri ağırlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu ise organizasyonda sporcuların kıyasıya mücadele vereceğini kaydetti. Muğla'nın iklimi, coğrafyası ve doğal güzellikleriyle ülkenin önde gelen şehirlerinden olduğuna işaret eden Çolakoğlu, "Ülkenin değerlerine ve çocuklarına bu ortamı hazırlayan yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Oryantiring, genç bir branş olmakla birlikte son yıllarda biraz daha yükselen bir trende geçti. Tam bir aile sporu. Eğlenceli, heyecanlı ve zeka gerektiren bir spor. Akademik başarıya da etkisi olan muhteşem bir doğa sporu" ifadelerini kullandı.

Şampiyona, yarın Menteşe ilçesinde yapılacak tarihi Muğla evleri yarışları ile tamamlanacak. - MUĞLA