Türkiye'nin 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri Rakipleri Belli Oldu

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, C Grubu'nda Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile eşleşti. Eleme maçları, İstanbul'un yanı sıra Fransa, Porto Riko ve Çin'de düzenlenecek.

Basketbol 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu.

İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, C Grubu'nda Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile eşleşti.

11-17 Mart 2026 tarihlerindeki elemelere İstanbul'un yanı sıra Fransa'nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko'nun San Juan ve Çin'in Wuhan şehirleri ev sahipliği yapacak.

İstanbul'daki eleme maçları, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Elemelerde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu (Wuhan): Mali, Güney Sudan, Brezilya, Belçika, Çekya, Çin

B Grubu (San Juan): Yeni Zelanda, Porto Riko, ABD, Senegal, İtalya, İspanya

C Grubu (İstanbul): Macaristan, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya

D Grubu (Lyon-Villeurbanne): Kolombiya, Filipinler, Almanya, Güney Kore, Fransa, Nijerya

Elemelerin formatı

Berlin'de gelecek yıl düzenlenecek turnuvada ev sahibi Almanya'nın yanı sıra kıtalarındaki şampiyonluklarla Avustralya, Belçika, Nijerya ve ABD, doğrudan Dünya Kupası bileti aldı. Ancak Dünya Kupası için kalan 11 kontenjanın sahibi, bu 5 ülkenin de katılacağı mart ayındaki eleme mücadelesinin sonucunda belli olacak.

Her ülkenin toplam 5 maç oynayacağı elemelerde, Dünya Kupası'na gidebilmek için ilk 3'e girmek gerekiyor. Almanya'nın yer aldığı turnuvada ise Almanya, kıta kupası şampiyonu ve en iyi 2 takım Dünya Kupası vizesi alacak.

Dünya Kupası, Almanya'nın başkenti Berlin'de 4 Eylül 2026'da başlayacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
