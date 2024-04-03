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Türkiye Kürek Milli Takımı, Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak

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Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da yapılacak Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-7 Nisan tarihlerinde başkent Zagreb'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye, 47 sporcu ve 39 ekiple mücadele edecek.

İki gün sürecek yarışlarda; büyük, ümit, genç ve yıldız kategorilerindeki sporcular yer alacak.

Organizasyona katılacak milli sporcuların isimleri şöyle:

Kadınlar

Melis Özbay - Kadınlar Tek Çifte (SWA1X)

Ebru Akınal - Hafif Kilo Kadınlar Tek Çifte (SWL1X)

Deniznur Serra Baykara - Hafif Kilo Kadınlar Tek Çifte (SWL1X)

Simla Suay Alıncı – Irmak Fertuğ - Kadınlar İki Tek (SWA2-)

Genç kadınlar

Damla Sungunapa - Genç Kadınlar Tek Çifte (JWA1X)

Zeynep Acar / Nisan İpar - Genç Kadınlar İki Çifte (JWA2X)

Yıldız kadınlar

Derin Kumuk / Alara Aleyna Tetik - Yıldız Kadınlar İki Çifte (JWB2X)

Şevval Kaçmaz / Ece Arslan - Yıldız Kadınlar İki Çifte (JWB2X)

Erkekler

Cevdet Ege Mutlu-Erkekler Tek Çifte (SMA1X)

Aydın İnanç Şahin-Erkekler Tek Çifte (SMA1X)

Şefik Çakmak-Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte (SML1X)

Ahmet Ali Kabadayı-Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte (SML1X)

Halil Kaan Köroğlu-Enes Gök: Erkekler İki Çifte (SMA2X)

Fatih Ünsal-Aydın İnanç Şahin: Erkekler İki Çifte (SMA2X)

Enes Biber-Yusuf Ziya Ateş: Erkekler İki Tek (SMA2-)

Aytimur Selçuk-Kaan Yılmaz Aydın: Erkekler İki Tek (SMA2-)

Enver Erman-Yiğit Yaşar Doğruok: Erkekler İki Tek (SMA2-)

Fatih Ünsal-Alper Şevket Eren: Erkekler İki Tek (SMA2-)

Ümit milli erkekler

Giray Yazçayır-Erkekler Tek Çifte (SMB1X)

Enes Biber-Yusuf Ziya Ateş: Erkekler İki Tek (SMB2-)

Aytimur Selçuk-Kaan Yılmaz Aydın: Erkekler İki Tek (SMB2-)

Enver Erman-Yiğit Yaşar Doğruok: Erkekler İki Tek (SMB2-)

Genç erkekler

Süleyman Yılmaz-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)

İbrahim Hakkı Canyiğit-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)

Muhammed Efe Yılmaz-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)

Kaan Efe Aktop-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)

Onur Sönmez-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)

İbrahim Hakkı Canyiğit-Onur Sönmez: Genç Erkekler İki Çifte (JMA2X)

Süleyman Yılmaz-Kaan Efe Aktop: Genç Erkekler İki Çifte (JMA2X)

Berat Kopal-Muhammed Efe Yılmaz: Genç Erkekler İki Çifte (JMA2X)

Yasin Şen-Eren Akbaş: Genç Erkekler İki Tek (JMA2-)

Eymen Ervin Kay-Bilal Sarılar: Genç Erkekler İki Tek (JMA2-)

Mehmet Yıldız-Baturalp Akdeniz-Semi Yağız Al-Gökmen Sezer: Genç Erkekler Dört Çifte (JMA4X)

Yıldız erkekler

Muhammet Eren Aykut-Ömer Yusuf Köse: Yıldız Erkekler İki Çifte (JMB2X)

Burak Onur Taş-Kaan Korkmaz: Yıldız Erkekler İki Çifte (JMB2X)

Bora Özçelik-Ali Kara: Yıldız Erkekler İki Tek (JMB2-)

Kaynak: AA / Spor

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