Türkiye Kürek Milli Takımı, Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak
Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da yapılacak Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-7 Nisan tarihlerinde başkent Zagreb'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye, 47 sporcu ve 39 ekiple mücadele edecek.
İki gün sürecek yarışlarda; büyük, ümit, genç ve yıldız kategorilerindeki sporcular yer alacak.
Organizasyona katılacak milli sporcuların isimleri şöyle:
Kadınlar
Melis Özbay - Kadınlar Tek Çifte (SWA1X)
Ebru Akınal - Hafif Kilo Kadınlar Tek Çifte (SWL1X)
Deniznur Serra Baykara - Hafif Kilo Kadınlar Tek Çifte (SWL1X)
Simla Suay Alıncı – Irmak Fertuğ - Kadınlar İki Tek (SWA2-)
Genç kadınlar
Damla Sungunapa - Genç Kadınlar Tek Çifte (JWA1X)
Zeynep Acar / Nisan İpar - Genç Kadınlar İki Çifte (JWA2X)
Yıldız kadınlar
Derin Kumuk / Alara Aleyna Tetik - Yıldız Kadınlar İki Çifte (JWB2X)
Şevval Kaçmaz / Ece Arslan - Yıldız Kadınlar İki Çifte (JWB2X)
Erkekler
Cevdet Ege Mutlu-Erkekler Tek Çifte (SMA1X)
Aydın İnanç Şahin-Erkekler Tek Çifte (SMA1X)
Şefik Çakmak-Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte (SML1X)
Ahmet Ali Kabadayı-Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte (SML1X)
Halil Kaan Köroğlu-Enes Gök: Erkekler İki Çifte (SMA2X)
Fatih Ünsal-Aydın İnanç Şahin: Erkekler İki Çifte (SMA2X)
Enes Biber-Yusuf Ziya Ateş: Erkekler İki Tek (SMA2-)
Aytimur Selçuk-Kaan Yılmaz Aydın: Erkekler İki Tek (SMA2-)
Enver Erman-Yiğit Yaşar Doğruok: Erkekler İki Tek (SMA2-)
Fatih Ünsal-Alper Şevket Eren: Erkekler İki Tek (SMA2-)
Ümit milli erkekler
Giray Yazçayır-Erkekler Tek Çifte (SMB1X)
Enes Biber-Yusuf Ziya Ateş: Erkekler İki Tek (SMB2-)
Aytimur Selçuk-Kaan Yılmaz Aydın: Erkekler İki Tek (SMB2-)
Enver Erman-Yiğit Yaşar Doğruok: Erkekler İki Tek (SMB2-)
Genç erkekler
Süleyman Yılmaz-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)
İbrahim Hakkı Canyiğit-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)
Muhammed Efe Yılmaz-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)
Kaan Efe Aktop-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)
Onur Sönmez-Genç Erkekler Tek Çifte (JMA1X)
İbrahim Hakkı Canyiğit-Onur Sönmez: Genç Erkekler İki Çifte (JMA2X)
Süleyman Yılmaz-Kaan Efe Aktop: Genç Erkekler İki Çifte (JMA2X)
Berat Kopal-Muhammed Efe Yılmaz: Genç Erkekler İki Çifte (JMA2X)
Yasin Şen-Eren Akbaş: Genç Erkekler İki Tek (JMA2-)
Eymen Ervin Kay-Bilal Sarılar: Genç Erkekler İki Tek (JMA2-)
Mehmet Yıldız-Baturalp Akdeniz-Semi Yağız Al-Gökmen Sezer: Genç Erkekler Dört Çifte (JMA4X)
Yıldız erkekler
Muhammet Eren Aykut-Ömer Yusuf Köse: Yıldız Erkekler İki Çifte (JMB2X)
Burak Onur Taş-Kaan Korkmaz: Yıldız Erkekler İki Çifte (JMB2X)
Bora Özçelik-Ali Kara: Yıldız Erkekler İki Tek (JMB2-)