Türkiye Kupası'nda skandal gol! Kimse gözlerine inanamadı, hakem santra noktasını gösterdi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Niğde Anadolu'nun Kahramanmaraşspor'a elle attığı gol gündeme oturdu. VAR sisteminin kullanılmadığı maçta sağ kanattan yapılan ortayda topu eliyle gönderen Murat Şamil, skora 2-2'lik dengeyi getirdi ve büyük sevinç yaşadı. Kahramanmaraşspor cephesi gole yoğun itirazda bulunulurken hakem Ramazan Doğanay santrayı gösterdi. O anlar sosyal medyada viral olurken mücadeleyi Niğde Anadolu 90+2. dakikada attığı gol ile 3-2 kazandı.

Niğde Anadolu FK ile Kahramanmaraşspor, Türkiye Kupası 1. Tur maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye Niğde Anadolu FK'nin attığı gol damga vurdu.

KAHRAMANMARAŞ MAÇA HIZLI BAŞLADI

Kahramanmaraşspor, 3. dakikada Furkan Şamil Çetin ve 5. dakikada Mehmet Han Küçük'ün golleriyle öne geçerken Niğde Anadolu FK'de 33. dakikada Harun Kahraman durumu 2-1'e getirdi. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde ise sahada ilginç anlar yaşandı.

VAR SİSTEMİ YOK, EL İLE ATILAN GOL GEÇERLİ SAYILDI

Sağ kanattan gelişen Niğde Anadolu FK atağında Rıdvan Çelik'in yaptığı ortada Murat Şamil topu eliyle ağlara gönderdi. Yayıncı kuruluşun tekrar tekrar ekrana getirdiği pozisyonda Şamil'in topu kolunu açarak ağlara gönderdiği net bir şekilde görülürken, Kahramanmaraşsporlu futbolcular hakem Ramazan Doğanay'a büyük tepki gösterdi. VAR sisteminin kullanılmadığı mücadelede hakem golü vererek santra noktasını gösterdi.

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

HAKEM VE MURAT ŞAMİL'E TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada futbolseverler hakem Ramazan Doğanay'a büyük tepki gösterirken, gol anları kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Futbolseverler ayrıca eli ile attığı gol sonrası sevinen futbolcu Murat Şamil Kurt'a da ağır eleştirilerde bulundu.