Türkiye Korumalı Futbol 1. ve 2. Ligi Fikstürü Belli Oldu

Türkiye Korumalı Futbol 1. ve 2. Ligi fikstürü, kura çekimiyle belirlendi. Kuzey ve güney olmak üzere iki gruptan oluşan liglerde 16 takım yer alacak. Maçlar, 23-25 Haziran, 7-9 Temmuz ve 14-16 Temmuz tarihlerinde başlayacak ve 24 Eylül'de final müsabakası yapılacak.

Türkiye Korumalı Futbol 1. ve 2. Ligi fikstürü, kura çekimiyle belirlendi.

Türkiye Ragbi Federasyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle maçların programı belli oldu.

Buna göre 1. Lig'de 8, 2. Lig'de 8 olmak üzere liglerde toplam 16 takım yer alacak.

Kuzey ve güney olmak üzere iki gruptan oluşan liglerde 1. Lig ilk hafta müsabakaları, 23-25 Haziran tarihlerinde yapılacak.

2. Lig'de ise Güney Grubu ilk hafta maçları 7-9 Temmuz, Kuzey Grubu ilk hafta karşılaşmaları 14-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

1. Lig'de normal sezon, 25-27 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak. Ligin play-off maçları 10 Eylül, final müsabakası ise 24 Eylül'de yapılacak.

2. Lig'de normal sezon Kuzey Grubu'nda 25-27 Ağustos, Güney Grubu'nda ise 18-20 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak.

Bu ligin play-off maçları 8-10 Eylül, final karşılaşmaları da 15-17 Eylül tarihlerinde oynanacak.