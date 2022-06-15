Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu ALG Spor, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak

Gaziantep'te 1998 yılında kurulan, 2018-2019'dan bu yana kadınlar futbolunda en üst ligde yer alan ve bu sezon ligde B Grubu'nu lider tamamlayan ALG Spor, play-off çeyrek finalinde Bitexen 1207 Antalyaspor'u, yarı finalde ise Beşiktaş Vodafone'u mağlup etmeyi başardı. ALG Spor, İzmir'de oynanan final karşılaşmasında ise Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

REKORLAR KİTABINA BAŞVURU

Kulüp başkanı Ali Gözcü başarının tesadüf olmadığını belirterek: "Biz kulüp olarak şampiyonluğa inandık. Sezonun ilk maçıyla beraber şampiyonluk inancımız en üst seviyedeydi. Toplam 27 maç yaptık, bu maçlarda sadece 5 gol yedik ve 104 gol attık. Bu, bizim için önemli bir başarı. Sezonun ilk 17 maçında gol yemeyerek tüm zamanların erkek ve kadınlar futbolunda dünya rekorunu kırdık. Bununla ilgili biz Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracağız ve tescil ettireceğiz. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Bizim için çok önemli. Ligin Süper Lig olduğu sene ilk şampiyon olmak bizim için çok daha anlamlı. Ligde çok ciddi bir rekabet vardı. Burada şampiyon olmak büyük başarı. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUKTU"

Takım kaptanlarından Kezban Tağ ise 3 yıldır ALG Spor'da forma giydiğini ve bir aile içinde olduklarını ifade ederek: "Sezon başında hocamız, başkanımız ve takım arkadaşlarımızla bir konuşma yaptık. Tek hedefimiz şampiyonluktu. Bu yolda çok çalıştık, hiçbir zaman hedefimizden sapmadık. Zorlu yollardan geçtik. Çok güzel bir sezon oldu. Yağmur, çamur demedik. Sakatlığımızı bahane edip kenarda oturmadık. Hep mücadele ettik. Aynı hırsla devam ettik ve bunun mükafatını aldık. Çok mutluyuz, istediğimizi aldık." Şampiyonluğun birçok genç sporcuya ilham olduğunu vurgulayan Kezban Tağ, "Güneydoğu bölgesinden bir takımın Kadınlar Süper Lig'de şampiyon olması ayrıca gurur verici. Bunun için çok mutluyum. İnşallah bizden küçük olan kardeşlerimize ışık olmuşuzdur. Hiçbir zaman pes etmesinler, inandıkları yoldan devam etsinler" dedi.

"HAKKIMIZ OLAN ŞAMPİYONLUĞU KAZANDIK"

Futbolculardan Ece Tekmen de şampiyonluğun gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyleyerek: "Öncelikle hakkımız olan şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum, gururluyum. Bu takımda olduğum için ayrıca gururluyum. Bu şampiyonluğu bu takımla yaşamak benim için onur verici. 11 ay boyunca çok çabaladık. Hiçbir zaman inanç ve mücadeleden vazgeçmedik. Biz şampiyonluğa baş koyduk. Bunu da hak ederek aldık. Başta hocamıza, başkanımıza ve bizi her zaman destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Spor