Türkiye Kadın Flag Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Güncelleme:
Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımı, 25-27 Eylül tarihlerinde Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ve Danimarka ile mücadele edecek. Organizasyon, 2026 Dünya Flag Futbol Şampiyonası için kota niteliği taşıyor.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, 25-27 Eylül tarihlerinde başkent Paris'te yapılacak.

Uluslararası Amerikan Futbolu Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek organizasyona, kadınlar ve erkekler kategorilerinde kıtanın önde gelen milli takımları katılacak.

Kadın Milli Takımı, grup aşamasında 25 Eylül Perşembe günü Çekya ve Danimarka ile karşılaşacak.

Şampiyona aynı zamanda 2026 Dünya Flag Futbol Şampiyonası için kota niteliği taşıyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
