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Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika'yı yendi

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Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Belçika'yı 3-1 yendi. Türkiye'nin gollerini İmamettin Sunmez, İsmail Arda Yamaç ve Ahmet Ergin attı.

Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Belçika'yı 3-1 yendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Serik ilçesinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda ev sahibi Türkiye, Belçika ile yaptığı karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Türkiye'nin gollerini 30. dakikada İmamettin Sunmez, 35. dakikada İsmail Arda Yamaç ve 55. dakikada Ahmet Ergin attı. Belçika'nın golünü 84. dakikada Senne Dierckx kaydetti.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı.

Günün diğer maçlarında saat 17.00'de B Grubu'nda İskoçya ile İngiltere, Almanya ile Galler karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Ahmet Ergin Antalya Belçika Türkiye Spor Güncel Haberler

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