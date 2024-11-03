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46. İstanbul Maratonu başladı! Dünyada bir ilk yaşanıyor

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İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonu olan 46. İstanbul Maratonu'nda start verildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişindeki metrobüs durağından başlayan maraton Sultanahmet Cami'nin önünde son bulacak. 40 binin üzerinde kişinin katılım sağladığı organizasyonda, elit atletlerin yarışacağı 42 K'nın yanı sıra Halk Koşusu, 15 K Koşusu ve Kurumsal Koşu da yapılıyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda start verildi.

METROBÜS DURAĞINDAN BAŞLADI

'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştiriliyor. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişindeki metrobüs durağından başladı.

46. İstanbul Maratonu başladı! Dünyada bir ilk yaşanıyor

STARTI İBB BAŞKANI İMAMOĞLU VERDİ

Maratonun startını; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye Milli Paralimpik Komite Başkanı Murat Aksu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi.

46. İstanbul Maratonu başladı! Dünyada bir ilk yaşanıyor

GALATA KÖPRÜSÜ'NE ULAŞACAKLAR

Organizasyonda 42 kilometrede mücadele eden sporcular; köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sahil yolunu izleyerek Beşiktaş Tüpraş Stadı'nı ve Dolmabahçe sarayını geçecek. Meclisi Mebusan Caddesi, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı Caddesi, Salı Pazarı ve Karaköy yolunu takip edecek olan atletler, Galata Köprüsü'ne ulaşacak.

46. İstanbul Maratonu başladı! Dünyada bir ilk yaşanıyor

YARIŞ SULTANAHMET CAMİ'NİN ÖNÜNDE SON BULACAK

Köprüden Sirkeci yönüne dönecek sporcular, Kennedy Caddesi üzerinden sahil yolunu izleyecek. Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçip Rauf Orbay Caddesi'ni takip edecek olan atletler, Hava Harp Okulu araç tahliye kapısından dönüş yapacak. Sahilden devam edecek olan sporcular, Gülhane Parkı'nın içinden geçip Sultanahmet Cami'nin önünde yarışı tamamlayacak.

46. İstanbul Maratonu başladı! Dünyada bir ilk yaşanıyor

HALK KOŞUSU DA YAPILACAK

40 binin üzerinde kişinin katılım sağladığı organizasyonda, elit atletlerin yarışacağı 42 K'nın yanı sıra Halk Koşusu, 15 K Koşusu ve Kurumsal Koşu da yapılıyor.

46. İstanbul Maratonu başladı! Dünyada bir ilk yaşanıyor

46. İstanbul Maratonu başladı! Dünyada bir ilk yaşanıyor

46. İstanbul Maratonu başladı! Dünyada bir ilk yaşanıyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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