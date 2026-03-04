Haberler

Milli atıcılar Avrupa Şampiyonası'ndan 7 madalya ile döndü

Milli atıcılar Avrupa Şampiyonası'ndan 7 madalya ile döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan'ın Erivan kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonasında Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. Damla Köse, 10 M Havalı Tüfek Solo Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalya ile Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

Ermenistan'ın Erivan kentinde 27 Şubat-5 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonasında milli sporcular önemli başarılara imza attı. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı.

Şampiyonada 10 M Havalı Tüfek Solo Büyük Kadınlar kategorisinde yarışan Damla Köse, altın madalya kazanarak bu branşta Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

10 M Havalı Tabanca Trio Erkekler kategorisinde ise Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. 10 M Havalı Tabanca Erkekler Takım kategorisinde İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade gümüş madalya kazandı. 10 M Havalı Tüfek Kadınlar Takım kategorisinde Elif Duygu Eren Kotoş, Damla Köse ve Elif Berfin Altun, gümüş madalya elde etti. Bu sonuçla Türkiye, bu kategoride tarihinde ilk kez Avrupa ikincisi oldu.

10 M Havalı Tabanca Karışık Takım kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalya kazandı. 10 M Havalı Tüfek Kadınlar kategorisinde Elif Duygu Eren Kotoş, bronz madalya kazanarak bu disiplinde büyükler kategorisinde Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdi.

10 M Havalı Tabanca Trio Kadınlar kategorisinde ise Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

Şehirleri vuruldukça onlar öfkeleniyor! Binlerce kişi yine sokaklarda
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Hyeon-gyu Oh durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem