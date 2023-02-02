Türkiye, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! Galatasaraylılar bile şaşkın

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile öne geçti. Ancak daha sonra VAR'ın golü iptal etmesi, kıyameti kopardı. Pozisyonda elle oynama olmadığını savunan sarı-lacivertliler, sosyal medyada Palabıyık'a çok sert eleştirilerde bulundu. Bazı Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarların da gol öncesinde elle oynama olmadığını belirten yorumlar yapması dikkat çekti.