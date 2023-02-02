Türkiye, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! Galatasaraylılar bile şaşkın
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Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile öne geçti. Ancak daha sonra VAR'ın golü iptal etmesi, kıyameti kopardı. Pozisyonda elle oynama olmadığını savunan sarı-lacivertliler, sosyal medyada Palabıyık'a çok sert eleştirilerde bulundu. Bazı Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarların da gol öncesinde elle oynama olmadığını belirten yorumlar yapması dikkat çekti.
Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadelede sarı-lacivertlilerin iptal edilen golü büyük tartışma yarattı.
VAR UYARDI, GOL İPTAL EDİLDİ
Karşılaşmanın 14. dakikasında Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından enfes bir vuruşla ağları buldu. Gol sonrası VAR devreye girdi. VAR hakemi Koray Gençerler, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.
FENERBAHÇE TARAFTARI İSYAN ETTİ
Bu karar sonrası adeta kıyamet koptu. Sosyal medyada pozisyon öncesinde elle oynama olmadığını belirten sarı-lacivertli taraftarlar, VAR yönetimini yerden yere vurdu. Fenerbahçeli taraftarların isyanına bazı Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarların da destek vermesi dikkat çekti.