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Türkiye, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! Galatasaraylılar bile şaşkın

Spor Haberleri

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile öne geçti. Ancak daha sonra VAR'ın golü iptal etmesi, kıyameti kopardı. Pozisyonda elle oynama olmadığını savunan sarı-lacivertliler, sosyal medyada Palabıyık'a çok sert eleştirilerde bulundu. Bazı Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarların da gol öncesinde elle oynama olmadığını belirten yorumlar yapması dikkat çekti.

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadelede sarı-lacivertlilerin iptal edilen golü büyük tartışma yarattı.

VAR UYARDI, GOL İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 14. dakikasında Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından enfes bir vuruşla ağları buldu. Gol sonrası VAR devreye girdi. VAR hakemi Koray Gençerler, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

Türkiye, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! Galatasaraylılar bile şaşkınGörüntü: beIN Sports

Türkiye, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! Galatasaraylılar bile şaşkınGörüntü: beIN Sports

Türkiye, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! Galatasaraylılar bile şaşkınGörüntü: beIN Sports

FENERBAHÇE TARAFTARI İSYAN ETTİ

Bu karar sonrası adeta kıyamet koptu. Sosyal medyada pozisyon öncesinde elle oynama olmadığını belirten sarı-lacivertli taraftarlar, VAR yönetimini yerden yere vurdu. Fenerbahçeli taraftarların isyanına bazı Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarların da destek vermesi dikkat çekti.

Türkiye, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! Galatasaraylılar bile şaşkın

Türkiye, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! Galatasaraylılar bile şaşkın

Türkiye, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! Galatasaraylılar bile şaşkın

Türkiye, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! Galatasaraylılar bile şaşkın

Türkiye, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! Galatasaraylılar bile şaşkın

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Mert Hakan Yandaş Adana Demirspor Fenerbahçe Spor Haberler

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