Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde lider olarak Almanya'ya gidiyor

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde grupları lider tamamlayarak Almanya'ya gitmeye hak kazandı. Fransa'nın Cebelitarık'ı 14-0 yenerek en farklı galibiyeti elde ettiği maçta Romelu Lukaku en çok gol atan futbolcu oldu.

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup aşaması tamamlandı. Türkiye, tarihinde ilk kez grupları lider bitirerek Almanya'nın yolunu tuttu. Elemelerde Fransa'nın, Cebelitarık'ı 14-0 yendiği maç, en farklı skor olarak tarihe geçerken, 14 gollü Romelu Lukaku da bu aşamada en çok gol atan futbolcu oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024 elemelerinde grup aşaması tamamlandı. A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez grupları lider bitirerek, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile D Grubu'nda yer alan milliler, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Hırvatistan'ın 1 puan önünde 17 puanla grubu lider tamamladı. Ay-yıldızlılar, attığı 14 gole karşı kalesinde 7 gole engel olamadı. 2'şer golü bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun da milliler adına elemelerin en golcü futbolcuları oldu.

Elemelerdeki en farklı galibiyet Fransa'dan

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda yer alan Fransa, Cebelitarık karşısında aldığı 14-0'lık yenilgiyle tarihe geçti. Bu maçta açılış golünü kendi kalesine atan Ethan James Santos, 18. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fransa'nın yıldız forveti Kylian Mbappe müsabakayı hat-trick yaparak tamamlarken, Kingsley Coman ve Olivier Giroud ikişer golle katkı sağladı. Fransa'nın diğer goller ise Marcus Thuram, Warren Zaire Emery, Jonathan Clauss, Youssouf Fofana, Ousmane Dembele ve Adrien Rabiot'tan geldi.

Rakibini 14-0 mağlup eden Fransa, Almanya'nın 2006'daki Sam Marino'yu 13-0 yendiği karşılaşmayı da geride bırakara Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyete ulaştı ve tarihe geçti.

Romelu Lukaku, elemeler tarihine geçti

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde F Grubu'nda yer alan Belçika, 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak topladığı 20 puanla grubu lider tamamladı. Elemelerde 14 gol kaydeden Belçikalı golcü Romelu Lukaku, tarihe geçmeyi başardı. 2'şer maçta İsveç, Estonya ve Azerbaycan'a 4, Avusturya'ya ise 2 gol atan 30 yaşındaki santrafor, 14 golle bu aşamada en çok atan futbolcu oldu. Belçikalı golcü, Euro 2016 Elemeleri'nde 13 gol atan Robert Lewandowski ve Euro 2008 Elemeleri'nde 13 gol atan David Healy'yi geride bıraktı. Lukaku'yu eleme aşamasında attığı 10 golle Cristiano Ronaldo takip etti.

Gruplarda en çok gol atan takım Portekiz

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde J Grubu'nda Portekiz, oynadığı 10 maçta attığı 36 golle gruplarda en fazla gol atan takım olmayı başardı. Çift maç sisteminde Lüksemburg'a 15, Bosna Hersek'e 8, Lihtenştayn'a 6, Slovakya'ya 4 ve İzlanda'ya 3 gol atan kırmızı-yeşilliler, EURO 2024 Elemeleri'nde grupları en fazla gol atan takım olarak tamamladı. 36 gollük listede, attığı 10 golle zirvede Cristiano Ronaldo bulunurken, onu 6 golle Bruno Fernandes takip etti. Ayrıca Bruno Fernandes attığı 7 gol pasıyla turnuvada asist krallığında ilk sırada bulunuyor. - İSTANBUL