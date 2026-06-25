Montella: İstifa etmeyeceğim, görevime devam edeceğim

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, görevde kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak "Benim istifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde basın toplantısında konuşan Montella, Avustralya ve Paraguay maçlarında yaşanan mağlubiyetlerin ardından görevde kalmayı hak edip etmediği yönündeki soruyu yanıtladı.

Türkiye'nin tarihte ilk kez aynı teknik direktörle üst üste hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na katıldığını belirten Montella, "Ben takımı her iki turnuvaya da soktum. Çok motiveyim. Sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Ben bir profesyonelim, bütün bu yıllar içinde kalbimi ortaya koydum. Tutkuyla zamanımı buna adadım. İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Hala enerjim var, hala heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Takımın her 2 maçta da iyi oyun ortaya koyduğunu dile getiren Montella, "Öyle bir takım oluşturmak istiyorsunuz ki, taraftarlara da heyecan versin. En başta bu kolay olmadı. İlk amaç Avrupa Şampiyonası'na taşımaktı. Gençleri destekledik, futbolcular değerlerini ortaya koymaya başladı. Uluslar A Ligi'ne de çıkmayı başardık. Bir futbolcu milli takımda oynadığı zaman oynama biçimlerini iyileştirir. Hedef Dünya Kupası'ydı ve buraya katılabildik. Bundan sonraki aşama bu seviyeyi korumak olacak. Kolay olmayacak. Biz en güçlü takımlarla karşı karşıya kalabilmek istiyoruz. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz. Futbolcularımız eskiden ortamdan dolayı canı sıkılarak geliyordu, şimdi ise gelmek için gün sayıyorlar. Bunu da korumak gerekiyor. Şimdi Uluslar A Ligi seviyesindeki takımlarla aynı seviyede kalmak istiyoruz. Bunun için de iyi çalışacağız." açıklamasını yaptı.

"Otelin önüne 3-4 kişi gelip protesto etti, video çekti ve bazı gazetecilere bunu yaydı"

Grupta alınan sonuçların ardından yapılan eleştirilere yanıt veren Vincenzo Montella, oyunculara daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yaşananlardan dolayı hem kendisinin hem de futbolcuların çok üzgün olduğunu vurgulayan Montella, "Özellikle yarın için motive olmaya devam ediyoruz. Yarın zor bir maç olacak. Herhalde en zor maçlardan birisi olacak bu yüzden ülkemizin bizi desteklemesini istiyoruz. Herkes çok üzgün." diye konuştu.

2023 yılının eylül ayında milli takımın başına geçtiğini hatırlatan Montella, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'na girme konusunda çalıştık. Hırvatistan'a karşı kazandık. İyi bir oyundan sonra başarılı olduk. Almanya'da 72 yıl sonra kazandık. Sonrasındaki galibiyetleri de hatırlıyorum. O gün o başarıları elde edenler buradaki çocuklar ve gelecekte yine başarılı olacaklar. Onlar bizim çocuklarımız, onlar futbolun geleceği. Kişisel saldırıları kabul edemiyorum. Bu kendi çocuğunuza karşı yaptığınız bir şey oluyor. Kayıtsız şartsız onlara destek olmaya devam edeceğim. 2 maçta 62 şut attık. Ceza sahası içinde 590 kez aksiyonda bulunduk. 341 kez rakip ceza sahası çevresinde aksiyonda bulunduk. Ortalama topa sahip olmada 2. sıradayız. Dikine oyun paslarında İspanya'nın ardından 2. sıradayız. Gol fırsatlarında ve korner sayısında 3. sıradayız. Futbol tabii ki gol atma sanatıdır, bunu biliyoruz. Takımımız çok yaklaştı ama başaramadı. Burada ulusal bir tutkuyu desteklemeye çalışıyoruz. Türk halkı bize sürekli destek verdi. Paraguay maçından sonra bile oyuncuların etki altında kalmalarını istemediğimi söyledim. Onlar benim çocuklarım gibi. Biz daha fazlasını, daha iyisini yapabilirdik. Bütün gücümüzle ve kalbimizle bunu yapmaya çalıştık. Futbol çok güzel, bazen yaptıklarınızın karşılığını alırsınız, bazen alamazsınız. Ama bu demek değildir ki bütün yaptıklarımızı çöpe atalım. Ben vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum, başkan takımı yok etmeye değil, oyuncuları geliştirmeye yönelik destek oldu. Ben de yaptığım çalışmalara adanmışlıkla devam edeceğim."

Rakip ABD'nin farklı bir takım olduğuna dikkati çeken Montella, top hakimiyetine çok dikkat eden bir takımla oynayacaklarını belirtti.

Takım olarak kompakt ve bütünleşmiş bir oyuncu grubuna sahip olduklarını dile getiren Montella, "Oyuncularımız birbirine kenetlenmiş durumda. Bütün takımı destekleyen oyuncu grubumuz var. Kaan Ayhan, Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci'ye ayrıca teşekkür ediyorum. ABD'de bizi destekleyen taraftarlarla birlikteyiz. Arabalarla arkamızdan konvoy yaptılar. Otelin önüne 3-4 kişi gelip protesto etti, video çekti ve bazı gazetecilere bunu yaydı. Ama sonrasında elli kişi gelip bize destek verdi, ardından antrenmanı izlemeye geldiler. Tabii ki evimize döneceğiz, biz de matematiği biliyoruz. 24 yıl sonra buradayız. Gelecekte daha iyisini yapacağız, burada olmamız da çok iyi. Birleşmemiz gerekiyor. Birlikte hareket etmeliyiz, ancak bu şekilde ülkenin futbol tarihine katkı sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"İlk yenilgiden sonra bazı futbolcular çok üzüldü ve motivasyonlarını yitirdiler"

Vincenzo Montella, takım içinde aile ortamı olduğunu, kendisinin oyunculara baba gibi değil büyük ağabey gibi yaklaştığını söyledi.

Takımdaki birçok futbolcunun kendi oğluyla hemen hemen aynı yaşta olduğunun altını çizen Montella, "Bir baba, evladıyla nasıl ilişki kuruyorsa, öyle bir ilişkimiz var. Bazen galibiyetten daha önemli detaylar vardır. Bazı oyuncular benim ruh halimi sormak istediler. Çok önemli bir grubumuz ve inanılmaz bir atmosferimiz var. İlk yenilgiden sonra bazı futbolcular çok üzüldü ve motivasyonlarını yitirdiler. 'Nasıldım' diye bana soruyorlardı. Sahada oynadıkları futbolla ilgili benim duygularımı merak ediyorlardı. Tabii ki istediğimiz sonuçları elde edemedik. Ama çok fazla destekçimiz var, birbirimize de destek oluyoruz, bu çok önemli bir unsur. Yüzde 100 kendilerini verememiş olmalarına rağmen ellerinden geleni yaptılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. Dünya sahnesine çıkıyorlar, yargılamalarla karşılaşıyorlar. Ben hala bir sonraki maçı düşünüyorum ve bence önemli olan yarınki maçın stratejisine odaklanmak. Zor bir tecrübe oldu. Lojistik olarak da çok zordu. Her zaman bir şeyler öğrenirsiniz ve bir şeyler hatırlarsınız. Şu anda bu deneyim taze olduğu için hangi dersleri çıkarmamız gerektiğini ilerleyen günlerde göreceğiz. Her büyük deneyimin gelecekte muhakkak faydasını göreceksiniz." diye konuştu.

Kendisinin mükemmel olmadığını ve her zaman hata yaptığını sözlerine ekleyen Montella, "Takım olarak da hata yapıyoruz. Bu kazandığımız zaman da geçerli. Hiçbir zaman mükemmel olmadık, ben de hiçbir zaman mükemmel olmadım ama kazandık. Medya beni mükemmel diye tanıttığında da mükemmel değildim. 590 kez rakip takım ceza sahasına girmişiz, daha ne söyleyebilirim. Şu ana kadarki en yüksek oran. 1 gol atsaydık başka şeyler konuşuyor olurduk. Tabii ki hata yaparım, herkes hata yapar. Bence mükemmel bir teknik direktör diye bir şey yok, varsa ben de kendisiyle tanışmak isterim ki kendisinden bir şeyler öğreneyim." açıklamasında bulundu.

Son maçta karşılaşacakları ABD hakkındaki soruyu yanıtlayan Montella, şunları söyledi:

"ABD farklı bir takım. Geçen sene olmayan oyuncular var. Bizim için de aynı şeyler geçerli. Teknik direktörleri Pochettino'yu tanıyorum. Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde karşılıklı oynamıştık. Ben Fiorentina'da o da Tottenham'daydı. ABD çok atletik ve modern bir takım. Takım olarak iyi hücum oynayabiliyorlar. Hücumda hızlı hareket eden, devamlılığı 5 oyuncuları var. Teknik kapasiteleri de yüksek. Buna göre çalışmalarımızı yapacağız. Çok iyi bir teknik direktörleri var."