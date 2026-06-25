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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek tüm maçlarını kazandı ve grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Çekya ise 2 puanla son sırada kalarak turnuvaya veda etti.

Stat: Mexico City

Hakemler: Yael Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)

Çekya: Kovar, Holes (Dk. 64 Soucek-Dk. 87 Sojka)), Hranac, Krejci, Coufal, Cerv (Dk. 87 Chory), Sadilek, Doudera, Sulc, Visinsky (Dk. 56 Provod), Hlozek (Dk. 64 Shick)

Meksika: Rangel (Dk. 78 Ochoa), Sanchez, Montes, Reyes, Chavez (Dk. 78 Gallardo), Mora (Dk. 72 Fidalgo), Alvarez, Romo (Dk. 63 Vargas), Alvarado, Quinones, Ayala (Dk. 63 Gimenez)

Goller: Dk. 55 Chavez, Dk. 61 Quinones, Dk. 90+4 Fidalgo (Meksika)

Sarı kart: Dk. 64 Edson Alvarez (Meksika)

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında ev sahiplerinden Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla tüm maçları kazanarak 9 puan toplayan Meksika grubunu ilk sırada bitirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı.

2 puanlı Çekya ise grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna giren Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den sonra 6 farklı FIFA Dünya Kupası'nda oynayan üçüncü oyuncu oldu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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