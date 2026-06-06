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7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Trophy Serisi'nde ilk etabını lider tamamladı

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Türkiye 7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Hırvatistan'daki 2026 Avrupa Trophy Serisi ilk etabında Macaristan, Norveç ve Letonya'yı yenerek C Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

Türkiye 7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk etabında oynadığı üç karşılaşmayı da kazanarak C Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında Macaristan'ı 21-17 mağlup etti. Milli takım, ikinci karşılaşmasında Norveç'i 19-10 yenerek çıkışını sürdürdü. Türkiye, gruptaki son maçında ise Letonya'yı 28-0'lık farklı skorla geçerek grup aşamasını kayıpsız tamamladı.

Bu sonuçlarla Türkiye 7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk etabında C Grubu'nu namağlup lider olarak tamamladı.

Avrupa Trophy Serisi'nin ikinci etabı ise 26-28 Haziran tarihlerinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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