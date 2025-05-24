Türkiye, 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Türkiye, 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı
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Balkan Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye, 25 sporcu ile katılım göstererek toplamda 5 madalya elde etti. Ahmet Örken, Elit Erkekler bireysel zamana karşıda gümüş madalya kazanırken, Burak Abay, Elit Erkekler Yol Yarışı'nda bronz madalya elde etti.

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) tarafından organize edilen ve Balkan ülkelerinin bisiklet federasyonlarının katılımıyla gerçekleşen 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın Bacau kentinde düzenlendi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Balkan Bisiklet Birliği (BCU) kurallarına göre 6 farklı kategoride gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'yi temsilen 9 kadın, 16 erkek olmak üzere toplam 25 milli bisikletçi mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde bireysel zamana karşı (ITT), ardından 22-23 Mayıs tarihlerinde yol yarışları koşuldu. Bisiklet Milli Takımı toplam 5 madalya ile Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda başarı sağladı.

Elit Erkekler bireysel zamana karşı (ITT) yarışında 33,7 km'lik parkura çıkan milli sporcu Ahmet Örken, etkileyici performansıyla gümüş madalya kazandı. U19 Erkekler bireysel zamana karşı ITT yarışında ise genç yetenek Ege Erülkü, 25 kilometrelik etapta güçlü sürüşle ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yol yarışlarında madalya sprinti

22 Mayıs'ta koşulan Elit Erkekler Yol Yarışı'nda Burak Abay, ikinci sırayı alarak gümüş madalya kazandı. Ahmet Örken, bu yarışta da podyumda yer aldı ve üçüncülükle bronz madalya elde etti.

U17'de Vedat Emre Söker'den güçlü performans

23 Mayıs'ta düzenlenen U17 Erkekler Yol Yarışı'nda Vedat Emre Söker, 73 km'lik parkuru üstün bir performansla tamamlayarak bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Başkan Emin Müftüoğlu kafileye eşlik etti

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı olan Emin Müftüoğlu, organizasyona resmi heyetle birlikte katılım gösterdi. 23 Mayıs'ta düzenlenen ödül töreninde Müftüoğlu tarafından, Romanya Ulusal Spor Ajansı Başkanı Bogdan Constantin Matei ve Romanya Bisiklet Federasyonu Başkanı Catalin Sprinceana'ya, bölgesel spor iş birliğine katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Emin Müftüoğlu yaptığı açıklamada, "Balkan coğrafyasının spor çatısı altında güç birliği yapmasının güzel bir örneğini Bacau'da yaşadık. Türkiye olarak bu organizasyonda sadece sportif değil, aynı zamanda kurumsal ve diplomatik anlamda da güçlü bir varlık gösterdik. Sporcularımız, azimleriyle, performanslarıyla ve centilmenlikleriyle göğsümüzü kabarttı. Bu yıl 5 madalyayla tamamladığımız Balkan Yol Şampiyonası, Türk bisikletinin istikrarlı yükselişinin önemli kilometre taşlarından biridir. Altyapıdan elit seviyeye kadar tüm kategorilerde sahaya yansıttığımız bu başarı, sistemli çalışmanın ve ekip ruhunun sonucudur. Romanya Bisiklet Federasyonu'na ve Balkan Bisiklet Birliği'ne ev sahipliği ve iş birlikleri için teşekkür ediyor; Türk bisikletinin Avrupa ve dünya ölçeğindeki ilerleyişini sürdürmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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