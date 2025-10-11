Türkiye, 2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Mücadele Ediyor

GÜRCİSTAN'ın Batum kentinde 4–15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli takımların, mücadelesi devam ediyor. Avrupa Satranç Birliği (ECU) ve Gürcistan Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2025 Avrupa Takımlar Şampiyonası, 'Genel' ve 'Kadınlar' kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl genel kategoride 40, kadınlar kategorisinde 36 ülke takımı yer alıyor. Toplamda ise 376 sporcu ülkelerini temsil etmek için yarışıyor.

Dokuz tur üzerinden 'İsviçre Sistemi'yle oynanan turnuvada birbirinden kuvvetli Büyükustalar aynı çatı altında buluştu. Türkiye'yi 2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda genel kategoride GM Ediz Gürel, GM Mustafa Yılmaz, GM Emre Can, GM Vahap Şanal ve GM Işık Can; kadınlar kategorisinde ise WGM/IM Ekaterina Atalık, WIM Sıla Çağlar, WIM Gülenay Aydın, WFM Ceren Tırpan ve WFM Elif Zeren Yıldız temsil ediyor.

Takımların antrenörlüğünü; genel kategoride GM Ivan Cheparinov, kadınlar kategorisinde ise GM Evgeny Miroshnichenko üstleniyor. Şampiyonada mücadele eden takımlar; sahip oldukları reyting ortalamalarıyla, genel kategoride 16'ncı, kadınlar kategorisinde ise 18'inci sırada turnuvaya başladı.

Şampiyonanın ilk turları geride kalırken, milli takımlar, sergiledikleri performansla dikkat çekiyor. Sporcular, kuvvetli rakiplerine karşı gösterdikleri etkili ve dirençli oyunlarla puan mücadelesine devam ediyor. Şampiyonada 6'ncı tur sonuçlarına göre Türkiye, genel kategoride 7'nci, kadınlar kategorisinde ise 13'üncü sırada yer alıyor.

'AÇIK ARA FAVORİ YOK'

Avrupa Satranç Birliği (ECU) Genel Sekreteri Theodoros Tsorbatzoglou Şampiyona'ya ilişkin değerlendirmesinde, "Avrupa Takım Satranç Şampiyonası'na Gürcistan'ın Batum kentinde ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Oyun ve ev sahipliği koşulları mükemmel, bu da takımların ve oyuncuların rekabetçi yönüne odaklanmalarını sağlıyor. Çok güçlü bir oyuncu grubumuz var ve açık ara favori yok. Hem genel hem de kadınlar kategorisinde en iyi performans gösterenlerin kazanmasını diliyoruz" dedi.

'BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ'

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ise Batum'da mücadele eden milli takımlarla gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Avrupa Takımlar Şampiyonası, satrancımızın kurumsal gücünü ve uluslararası alandaki gelişimini göstermemiz açısından önemli bir organizasyon. Sporcularımızın azimle ve inançla ülkemizi temsil etmelerinden büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere Türk satrancına ve Federasyonumuza yıllardır çok kıymetli destek sağlayan ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na, tüm paydaşlarımıza ve turnuvada sporcularımıza yoğun ilgi gösteren kıymetli basın mensuplarına teşekkür ediyorum."

'SPORCULARIMIZ BAŞARILARIYLA ÜLKEMİZE GURUR VERİYOR'

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de 20 yıl önce satranç sporunun daha geniş kitlelere yayılabilmesi, daha çok çocuğumuzun satrançla buluşması amacıyla sponsorluğa başladıklarını belirterek "Aradan geçen sürede satrançta önemli bir dönüşüm yaşandığını, hem satrancın yaygınlaşması hem başarılar anlamında büyük mesafe kat edildiğini görüyoruz. TSF bugün Türkiye'de en çok lisanslı sporcusu bulunan Federasyon haline geldi. Satranca olan ilginin artması ve kitlesel bir spor haline gelmesi sayesinde antrenörleri, kulüpleri, turnuvalarıyla kendi içinde işleyebilen bir ekosistem oluştu" diye konuştu.

Satrançta başarılı bir kuşağın yetiştiğine ve çok özel satranç sporcularına sahip olduğumuzu işaret eden Sözen, bu sporcularımızın arkadan gelenler için çok iyi birer rol model olduklarını aktararak "Geçmişte ülkemizden bir satranç sporcusunun uluslararası müsabakalarda iyi dereceler yapması konusunda cam bir duvar vardı. Bu cam duvarları aşan, başarılarıyla satrancın ülkemizde popüler bir spor olmasına katkıda bulunan kadın, erkek sporcularımızdan oluşan Milli Takımlarımız bugün Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Onlara hem büyük bir içtenlikle teşekkür ediyor hem de başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Genel ve kadınlar kategorilerinde, dokuz turun sonunda en fazla puanı toplayan ülkeler, 2025 yılının 'Avrupa Şampiyonu' unvanıyla taltif edilecek.