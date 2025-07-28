Türkiye 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Sırbistan'a Kaybetti

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16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi hazırlıklarını sürdüren Türkiye, dörtlü turnuvanın son maçında Sırbistan'a 67-50 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, İstanbul'da gerçekleşecek şampiyona öncesi Yunanistan ve Bulgaristan'ı yenmişti.

Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'ne hazırlanan Türkiye, dörtlü turnuvanın üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 67-50 kaybetti.

Ay-yıldızlılar, İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürdürüyor.

Turnuvadaki üçüncü ve son müsabakada Sırbistan ile karşılaşan milliler, sahadan 67-50 yenik ayrıldı.

Başantrenör Nevriye Yılmaz yönetimindeki genç milliler, turnuvada Yunanistan ve Bulgaristan'ı mağlup etti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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