Türkeli Belediye Esnafspor Sporcuları İçin Kutlama Programı Düzenlendi

Veteranlar Balkan Judo Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden Türkeli Belediye Esnaf spor sporcuları için yemekli kutlama programı düzenlendi.

28-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'nın Pirlepe kentinde düzenlenen Veteranlar Balkan Judo Şampiyonası'na Türkeli Belediye Esnaf spor Kulübü adına katılarak, M4 81 kiloda Balkan Şampiyonu olan Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Deniz Çolak, M4 100 kiloda Balkan Şampiyonu olan Serdar Çolak ve M4 90 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Güray Karaduman için yemekli kutlama programı düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan, kulüp başkanı Orhan Köksal ve yönetimi ile teknik heyet katıldı. Yarışmadan madalya ile dönen sporculara hediye ve ödülleri takdim edilerek, başarıları kutlandı.

Türkeli Belediye Esnaf spor Kulübü Başkanı Orhan Köksal, Veteranlar Balkan Judo Şampiyonası'nda başarılar elde ederek, gururlandıran sporcuları tebrik ederek, "Farklı spor branşları ile ilgili çalışmalarımız var. Çeşitli spor branşlarında kurslar açıp, çocuklarımızı burada eğitim vermek istiyoruz. Bununla ilgili fizibilite çalışmalarımız başladı. Bireysel antrenman alanımız yok. İnşa ettikten sonra da kurslar açarak gelecek nesillerimizi spor teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Malumunuz, Yaşam Vadisinde satış büfesi açarak forma satış mağazası oluşturduk. Gurbetçilerimizden yoğun ilgi gördü. Onlara minnet borcumuz var. İnşallah seneye daha geniş çapta yapacağız. Son olarak da şunu ifade etmek isterim ki bu sene Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkmak için elimizden geleni yapacağız. 5 yeni transferimiz var. Yakında idmanlara başlıyoruz. İnşallah bu sene Türkeli'nin adını BAL'a yazdıracağız" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Sinop İl Temsilcisi Caner Çobantürk yaptığı konuşmada, "Göreve başladığım günden beri Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanımız Ayhan Özhan beyle hedeflediğimiz bir konu vardı. İlçelerdeki oluşumları da merak etmiştik. Türkeli'deki bu oluşumu hiç gelmeden Sinop'ta hissettik. Yönetim olarak, takım olarak, tribün kalabalığı olarak biz bunu hissettik. Orhan başkan sağ olsun, bizi kulüp yönetimindeki bu toplantıya davet etti. Türkeli Belediye Esnafspor'a başarılar diliyoruz" dedi.

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan ise "Kulübümüze siyaseti bulaştırmamak çok bir başarı. Geçmiş dönemde bunların sıkıntıları çok yaşadık. Herkes kulübün başarısını, siyasi devşirme yapmak maksadıyla kulübü inişli çıkışlı duruma getiriyordu. Bu kulüp, siyaset üstü bir kulüp, aynı esnaf odamız gibi. Biz Esnaf Odası olarak adında esnaf geçse de geçmese de kulübün daima yanındayız. Yeni sezonda inşallah hedeflediğimiz BAL'a ulaşmak nasip olur" şeklinde konuştu.

Kulüp Başkan Yardımcısı Bayram Ali Özcan da yaptığı konuşmada, Yaşam Vadisi'nde ihale ile üç yıllığına kiraladığı satış büfesini kulübün forma satışı için hizmete sunduğunu belirterek, forma satışının oldukça verimli geçtiğini, önümüzdeki sezon da yine kulüp adına forma satışı yapmak suretiyle ücretsiz tahsis edeceğini söyledi. - SİNOP