Türk Tenis Federasyonu Başkanı'ndan Genç Yetenek Zeynep Sönmez'e Destek

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, "Tenis sporunun gelişmesinde rol modellere, tenis elçilerine çok ihtiyacımız var. Tam böyle düşünürken Zeynep Sönmez önemli bir başarı elde etti. Hepimize umut oldu." dedi.

Antalya'da düzenlenen 2024 Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri ve 2024 Davis Cup Junior Finalleri'ni takip eden Müderrisgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tenisin Türk turizminde önemli katkı sağladığını söyledi.

Milli sporcu Zeynep Sönmez'in Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda birinci olmasının kendilerini gururlandırdığını anlatan Müderrisgil, "Zeynep aslında önemli bir yol açtı. Tenis sporunun gelişmesinde rol modellere, tenis elçilerine çok ihtiyacımız var. Tam böyle düşünürken Zeynep Sönmez önemli başarı elde etti, hepimize umut oldu. Tenise başlamak isteyenlere ya da yeni başlayanlara önemli rol model olacak. Bundan sonra da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bir grand slam şampiyonluğunu onun kariyerinde bekliyorum." diye konuştu.

Türk tenisi için bir ekol yaratmayı hayal ettiklerini dile getiren Müderrisgil, teniste markalaşmak istediklerini ifade etti.

Her ülkenin bu anlamda bir tarzı bulunduğunu vurgulayan Müderrisgil, Türk tenisini bir ülkeye endeksli hale getirmek yerine başarılı modelleri inceledikten sonra kendilerini nasıl konumlandırmaları gerektiğine karar vereceklerini dile getirdi.

"Olimpik sporcular için özel bir kaynak havuzu oluşturmak istiyoruz"

Şafak Müderrisgil, tenisin tabana yayılmasının önemine dikkati çekerek, "Her yaştan vatandaşlarımızın tenis oynaması biçim için çok önemli. Tesisleşme de çok önem taşıyor. Olimpik sporcular için özel bir kaynak havuzu oluşturmak istiyoruz. Olimpik sporcularımızın uluslararası turnuvalara, grand slamlere gitmelerini sağlamak istiyoruz. Olimpik sporcularımızın 2028 olimpiyatları için akredite olmalarını sağlamak çok önemli. 4 yılımız var, elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Federasyon içinde liyakatli bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirten Müderrisgil, sportif performansın dışında kurumsallaşmayı ve şeffaf yönetim tarzını sağlamayı da hedeflediklerini aktardı.

Müderrisgil, tenis camiasının tüm paydaşlarıyla iletişim kurmak istediklerini ve bu maksatla düzenleyecekleri çalıştayda kulüpleri, sporcuları, sporcu ailelerini, sponsorları, hakemleri, antrenörleri ve gazetecileri bir araya getireceklerini anlatarak, "Türk tenisinin artısını, sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşacağız. Buradan bir veri elde ederek 4 yıllık yol haritamızı çıkartacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Müderrisgil, "Türkiye'yi neden olimpiyatlarda bir oyuncu temsil etmesin? Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bu potansiyeli harekete geçirelim, tenise erişmelerini sağlayalım yeter." şeklinde görüş belirtti.

Kamudan gelen kaynakların kendilerine yetmediğini ve gerçekleştirmek istedikleri büyük projeler için daha fazla kaynağın gerektiğini söyleyen Müderrisgil, şunları kaydetti:

"Bu kaynağa da özel sektörden, uluslararası kuruluşlar üzerinden, kalkınma bankalarından hibe programları üzerinden ulaşmayı hedefliyoruz. Zeynep Sönmez'in elde ettiği başarıdan sonra rüzgarı arkamıza alıp bu konuda ilerleyebiliriz. Çok büyük bir coşku var. Hem kamu sektörünü hem özel sektörünü hem de kar amacı gütmeyen uluslararası kuruluşları bu kaynak havuzunun sağlanmasında birer aktör haline getirebileceğimizi düşünüyoruz."