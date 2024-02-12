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Türk Sporcular Tiflis'te Tarih Yazdı

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Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Karate Şampiyonası'nda Türk sporcular 19 madalya ile tarih yazdı. Türkiye, 3 altın, 5 gümüş, 11 bronz madalya kazanarak en çok madalya alan ülke oldu.

Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Karate Şampiyonası'nda Türk sporcular 19 madalya ile tarih yazdı.

9-11 Şubat 2024 tarihlerinde Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası tamamlandı. 49 ülkeden 1160 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye 3 altın, 5 gümüş, 11 bronz, toplamda 19 madalya ile en çok madalya alan ülke oldu.

Türk karatecilerinin büyük bir başarıya imza attığını söyleyen Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abit Uğuz, bu başarılarının tesadüf olmadığını, büyük bir emeğin karşılığı olduğunu belirterek, "Hiçbir başarı tesadüf değil, büyük emekler vererek bu noktalara geldik. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'de düzenlenen Avrupa Ümit- Genç- U21 Karate Şampiyonasında aldığımız 19 madalya ile en çok madalya alan ülke olduk ve takım halinde de 4. Olduk. Avrupa Şampiyonasını 4. olarak tamamlayan milli takımımızı, teknik heyetimizi, görevli antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Katkılarından dolayı büyük dojo kulüp antrenörlerimize de teşekkür ediyor, ayrıca kendilerini kutluyorum. Şampiyonada yaş grubu itibarıyla en fazla madalyayı alan ülkeyiz. Bu önemli bir mesajdır ve bunu iyi okumak lazım diye düşünüyorum. Türkiye olarak katıldığımız her iki kategorinin birisinden madalya alınmış olması gerçekten gelecek için ve tabii ki alt yapımız için ümit vaat ediyor. Son olarak şunu söyleyebilirim; Karate branşı emin ellerde yükselmeye ve yücelmeye devam edecektir. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın" şeklinde görüş belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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